Produktkonzept-Videoersteller für beeindruckende AI-Produktvideos

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Produktvideos mit anpassbaren Vorlagen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges Produktdemo-Video speziell für E-Commerce-Marketer, das HeyGens AI-Avatare nutzt, um Produktmerkmale mit einem professionellen und vertrauenswürdigen Auftreten zu präsentieren. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und anspruchsvoll sein, ergänzt durch eine klare, artikulierte Stimme, die zeigt, wie AI-Produktvideos ihre Online-Präsenz und Engagement steigern können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an Produktmanager richtet, die neue Funktionen einführen, und verwenden Sie HeyGens robuste Untertitel, um sicherzustellen, dass jedes Detail verstanden wird. Der visuelle Stil sollte informativ und dynamisch sein, mit lebendigen Grafiken und einer selbstbewussten, professionellen Stimme, die das Video effektiv anpasst, um die innovativen Aspekte des Produkts für ein globales Publikum hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 30-sekündiges Video für Social-Media-Influencer, die neue Produkte bewerben, und nutzen Sie HeyGens vielfältige Videovorlagen und Szenen, um kreative Inhalte schnell zu starten. Die visuellen Elemente sollten auffällig und trendgerecht sein, mit populärer, dynamischer Musik, um ein hochwirksames Produkterlebnis zu schaffen, das auf verschiedenen Plattformen für Aufsehen sorgt und Konversionen steigert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert Ihr Produktkonzept-Videoersteller

Bringen Sie Ihre Produktkonzepte schnell mit AI-gestützter Videoproduktion zum Leben. Erstellen Sie mühelos überzeugende Erzählungen und fesselnde visuelle Inhalte für Ihre nächste große Idee.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen wählen, die darauf ausgelegt sind, Ihr Produktkonzept effektiv zu präsentieren, und nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagenbibliothek.
2
Step 2
Passen Sie Ihre visuellen Inhalte an
Personalisieren Sie Ihr Video mit Ihren eigenen kreativen Assets, fügen Sie Stockmedien hinzu und wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um die Identität Ihres Produkts widerzuspiegeln.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Voiceovers oder Avatare hinzu
Bereichern Sie Ihr Produktkonzeptvideo mit dynamischen AI-Avataren oder professionellen Voiceovers, um Ihre Botschaft klar zu artikulieren und für Ihr Publikum ansprechend zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Konzeptvideo, indem Sie die Seitenverhältnisse anpassen und es dann in hoher Qualität exportieren, bereit zur Verbreitung in sozialen Medien und auf verschiedenen Plattformen, um Ihr Publikum zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Produktwirkung und -wert hervor

.

Veranschaulichen Sie die Vorteile und den Wert Ihrer Produktkonzepte durch fesselnde AI-Videos, die ihr Potenzial zur Erfüllung der Benutzerbedürfnisse demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Produktvideos?

HeyGen macht die Erstellung überzeugender AI-Produktvideos einfach, indem es Skripte in dynamische visuelle Inhalte verwandelt. Unser intuitiver AI-Video-Generator nutzt AI-Avatare und Voiceovers, um schnell und effizient hochwertige Produktvideos zu produzieren, ideal zur Präsentation neuer Produktkonzepte.

Kann ich meine Produktkonzeptvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Produktkonzeptvideos, um sicherzustellen, dass sie mit dem Ton Ihrer Marke übereinstimmen. Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, eine Vielzahl von Videovorlagen, Stockmedien und kreative Assets, um Ihre Videoinhalte vollständig anzupassen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Produktdemo-Videoersteller?

HeyGen zeichnet sich als effektiver Produktdemo-Videoersteller durch seine Text-zu-Video-Fähigkeiten und die Generierung von Voiceovers in mehreren Sprachen aus. Sie können schnell detaillierte Produkt-Erklärvideos mit synchronisierten Untertiteln erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein breiteres Publikum erreicht.

Wie kann HeyGen meine Social-Media-Produktvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Produktvideos zu erstellen, die für soziale Medien optimiert sind. Erstellen Sie mühelos ansprechende Kurzvideos und Videoanzeigen, mit Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und verschiedenen Exportformaten, um Ihre Reichweite und Markenbekanntheit zu maximieren.

