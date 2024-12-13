Erstellen Sie ein 60-sekündiges informatives Video, das sich an Produktmanager im Technologiebereich richtet und demonstriert, wie HeyGen als leistungsstarker Generator für Produktvergleichsvideos fungiert. Dieses Video sollte einen professionellen und klaren visuellen Stil annehmen, mit einem AI-Avatar, der eine prägnante Erklärung der wichtigsten Funktionen liefert. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um ein detailliertes Skript nahtlos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln und die Einfachheit des Vergleichs technischer Spezifikationen hervorzuheben.

