Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo, das die präzise Montage eines neuen Roboterarm-Kits demonstriert, und richten Sie sich dabei an technisches Supportpersonal und fortgeschrittene Hobbyisten, die detaillierte Anleitungen benötigen. Der visuelle Stil sollte äußerst sauber sein, mit detaillierten Nahaufnahmen, begleitet von einer präzisen, ruhigen Stimme, die HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion nutzt, um genaue und schrittweise Anweisungen für diesen komplexen "Produktmontage-Video-Generator"-Anwendungsfall zu gewährleisten.

Video Generieren