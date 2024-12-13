HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Themen nahtlos in Ihre Produktankündigungsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jeder neue Produkt-Teaser und jede vollständige Marketingkampagne eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehält.