Der ultimative Produktankündigungsvideo-Generator
Steigern Sie Ihre Produkteinführungen mit atemberaubenden Videos, die mühelos erstellt werden, indem Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek für reichhaltige Assets nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein informatives 45-sekündiges Produkt-Demo-Video für Kleinunternehmer, das einen hellen, freundlichen visuellen Stil mit einer klaren Stimme und sauberen Grafiken kombiniert. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung" und "Untertitel/Beschriftungen", um die wichtigsten Funktionen effektiv zu erklären und sicherzustellen, dass der Inhalt für vielbeschäftigte Fachleute, die effiziente Werkzeuge suchen, zugänglich und leicht verständlich ist.
Entwickeln Sie ein fesselndes 60-sekündiges Promo-Video für ein bestehendes Produkt mit einem neuen Feature-Update, das sich an aktuelle Nutzer und Community-Mitglieder richtet. Verwenden Sie dynamische Übergänge, aufregende Musik und lebendige Farben. Integrieren Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" und die umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um ein fortschrittliches AI-Erzählerlebnis zu schaffen, das die Vorteile des Updates hervorhebt und zur weiteren Nutzung anregt.
Gestalten Sie ein professionelles 30-sekündiges AI-Produktvideo für eine B2B-SaaS-Lösung, das sich an Führungskräfte und Entscheidungsträger richtet. Es sollte eine minimalistische Ästhetik, eine autoritative Stimme und subtile Hintergrundmusik aufweisen. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um den Kernnutzen zu präsentieren und sicherzustellen, dass das Endergebnis für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" perfekt formatiert ist, um maximale Wirkung zu erzielen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Produktlaunch-Anzeigen.
Generieren Sie mühelos überzeugende AI-Produktvideos für Ihre Launch-Kampagnen, maximieren Sie die Reichweite und Konversion mit Studioqualität.
Produzieren Sie fesselnde Social-Media-Ankündigungen.
Erstellen Sie schnell fesselnde Produktankündigungsvideos und Clips für soziale Plattformen, um sofort Aufmerksamkeit zu erregen und mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, visuell beeindruckende Produktvideos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Produktvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen, kombiniert mit einer umfangreichen Medienbibliothek für reichhaltige Grafiken, Videos und Musik-Assets. Unser Drag-and-Drop-Editor und anpassbare Videovorlagen machen die Erstellung visuell beeindruckender Inhalte einfach und effizient.
Welche kreativen Assets bietet HeyGen zur Verbesserung von Produktlaunch-Videos?
HeyGen bietet eine Vielzahl kreativer Assets, darunter anpassbare Vorlagen, Stockfotos und Video-Assets, um Ihnen bei der Erstellung überzeugender Produktlaunch-Videos zu helfen. Sie können auch AI-generierte Skripte und verschiedene Animationen für fortschrittliches AI-Storytelling nutzen.
Kann HeyGen ansprechende Produkt-Demo- und Erklärvideos erstellen?
Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger AI-Video-Generator, der darauf ausgelegt ist, ansprechende Produkt-Demo-Videos, Erklärvideos und Marketingvideos mit Leichtigkeit zu erstellen. Die Studioqualität der Ausgaben und die Optionen für den emotionalen Ton sorgen dafür, dass Ihre Botschaft effektiv bei Ihrem Publikum ankommt.
Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Produktankündigungsvideos mit meiner Marke übereinstimmen?
HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Themen nahtlos in Ihre Produktankündigungsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jeder neue Produkt-Teaser und jede vollständige Marketingkampagne eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehält.