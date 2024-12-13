Produktwerbevideo-Maker: Erstellen Sie ansprechende Anzeigen schnell
Erstellen Sie mühelos professionelle Produktvideos und Social-Media-Anzeigen mit unserem AI Video Ad Maker, verstärkt durch leistungsstarke AI-Avatare für dynamische Präsentationen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges, elegantes und modernes Produktvideo, das sich an E-Commerce-Marketer richtet und zeigt, wie sie effizient Videoanzeigen erstellen können, die konvertieren. Diese Anzeige sollte die Kraft der umfangreichen Vorlagen & Szenen von HeyGen betonen, um die Erstellung zu starten, gepaart mit professioneller Voiceover-Generierung, um eine polierte Botschaft über ihre Produkte zu liefern. Der Ton sollte klar und autoritativ sein, während die visuellen Elemente sauber sind und die Produktmerkmale effektiv ohne Unordnung präsentieren.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, informatives und professionelles Erklärvideo, das für Produktmanager und B2B-Vertriebsteams konzipiert ist und die Einfachheit der Erstellung detaillierter Inhalte demonstriert. Das Video sollte erläutern, wie HeyGen Text-zu-Video aus einem Skript transformiert und automatisch ansprechende visuelle Inhalte und präzise Untertitel für komplexe Themen generiert. Der visuelle Stil sollte einfach und sauber sein, mit einem ruhigen, fachkundigen Voiceover, das Klarheit und einfache Verständlichkeit der Fähigkeiten des Produktwerbevideo-Makers gewährleistet.
Produzieren Sie eine 30-sekündige, dynamische und authentische Social-Media-Anzeige, die sich an globale Marketingagenturen richtet und die Vielseitigkeit der Generierung von UGC-Anzeigen in großem Maßstab zeigt. Dieses Video hebt die Fähigkeit hervor, die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen für vielfältige Inhalte zu nutzen und die entscheidende Funktion der Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um eine nahtlose Anpassung über verschiedene Plattformen und Sprachen hinweg zu gewährleisten. Die visuellen Elemente sollten vielfältig und energiegeladen sein, mit einer Mischung aus echten, nutzergenerierten Inhalten, begleitet von einem lebendigen, weltmusik-inspirierten Soundtrack, der bei einem globalen Publikum Anklang findet.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Produktanzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen, die Konversionen fördern, indem Sie fortschrittliche AI-Funktionen nutzen.
Entwickeln Sie ansprechende Social-Media-Anzeigen.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoinhalte, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind, um ein breiteres Publikum zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videoanzeigen?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, Videoanzeigen mühelos mit seinen fortschrittlichen AI-gestützten Tools zu erstellen. Unsere Plattform erlaubt es Ihnen, überzeugende Videoanzeigen aus einem Skript zu generieren, indem realistische AI-Avatare und eine ausgefeilte Voiceover-Generierung verwendet werden, was HeyGen zu einem führenden AI Video Ad Maker macht.
Können Marketer mit HeyGen schnell ansprechende Produktwerbevideos produzieren?
Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein effizienter Produktwerbevideo-Maker für Marketer zu sein. Mit einer vielfältigen Bibliothek von Videovorlagen und einem Drag-and-Drop-Editor können Sie schnell hochwertige Produktvideos und Social-Media-Anzeigen zusammenstellen und so die Erstellung Ihrer Kampagnen optimieren.
Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für anpassbare Videoanzeigen?
HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle für personalisierte Online-Videoanzeigen. Sie können Voice Clones & Voiceovers in über 50+ Sprachen nutzen, Ihre eigenen Medien integrieren und intelligente Bearbeitungsfunktionen verwenden, um Inhalte für Ihr Publikum anzupassen.
Warum sollte man HeyGen für die Entwicklung von Online-Videoanzeigen wählen?
HeyGen ist der ultimative Online-Videoanzeigen-Maker und bietet eine intuitive Plattform zur Erstellung von Videoanzeigen für verschiedene Bedürfnisse, von Produktvideos bis hin zu Erklärvideos. Unsere umfassenden Tools, einschließlich AI-Avatare und Branding-Kontrollen, gewährleisten professionelle und wirkungsvolle Werbekampagnen jedes Mal.