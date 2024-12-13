Stellen Sie sich eine 30-sekündige, lebendige und dynamische Social-Media-Anzeige vor, die sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie zu einem AI Video Ad Maker werden können. Das Video zeigt eine dynamische Abfolge von Szenen, die die Erstellung eines Produktwerbevideos mit den AI-Avataren von HeyGen hervorheben, um überzeugende Botschaften zu übermitteln. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, ergänzt durch schnelle, motivierende Hintergrundmusik, die den Prozess der Erstellung von Videoanzeigen mühelos und ansprechend erscheinen lässt.

Video Generieren