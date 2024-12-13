Beschaffungsvideo-Generator: Schulung & Effizienz steigern
Revolutionieren Sie das Unternehmenslernen und die Wissensspeicherung mit AI-gestützten Beschaffungsvideos. Unsere Vorlagen und Szenen machen die Erstellung mühelos.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in Beschaffungsabteilungen und L&D-Spezialisten, das einen wichtigen Aspekt von Beschulungsvideos erklärt. Verwenden Sie einen freundlichen und zugänglichen AI-Avatar, um die Zuschauer durch jeden Schritt mit Bildschirmgrafiken und klaren automatischen Untertiteln zu führen, um effektives Unternehmenslernen zu gewährleisten.
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo vor, das für Marketingteams und Content-Ersteller konzipiert ist und die Einfachheit der Text-zu-Video-Erstellung hervorhebt. Der visuelle Stil sollte lebendig und schnell sein, mit verschiedenen Vorlagen und Szenen, um die schnelle Inhaltserstellung zu demonstrieren, begleitet von einer energetischen AI-Sprachübertragung, die das Videoskript zum Leben erweckt.
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges AI-Video für globale Organisationen und multinationale Beschaffungsteams, das Best Practices im Lieferantenmanagement detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte professionell und global relevant sein, mit diversen AI-Avataren und der Nutzung von HeyGens Sprachübertragung, um mehrsprachige Schulungsvideos mit präzisen automatischen Untertiteln zu bieten, die breite Zugänglichkeit über verschiedene Seitenverhältnisse hinweg gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Reichweite der Beschaffungsschulung erweitern.
Produzieren Sie eine größere Menge an Beschaffungsschulungsvideos und verteilen Sie sie an eine globale Belegschaft, um Sprachbarrieren zu überwinden.
Beschaffungslernen & -speicherung verbessern.
Verbessern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung in der Beschaffungsschulung durch dynamische, personalisierte AI-generierte Videoinhalte.
Häufig Gestellte Fragen
Was macht HeyGen zu einem effektiven AI Video Generator?
HeyGen ist ein fortschrittlicher AI Video Generator, der die Erstellung von Text-zu-Video-Inhalten vereinfacht. Geben Sie einfach Ihr Videoskript ein, und die AI-gestützte automatische Skripterstellung von HeyGen kann helfen, Ihren Text in überzeugende AI-Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und AI-Sprachübertragungen zu verwandeln.
Kann HeyGen mehrsprachige Schulungsvideos unterstützen?
Ja, HeyGen erleichtert die Erstellung mehrsprachiger Schulungsvideos, ideal für Unternehmenslernen und globale Teams. Es beinhaltet automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit und Wissensspeicherung für diverse Zielgruppen zu verbessern.
Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für Videos?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Beschaffungsprozessvideos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Passen Sie Elemente wie Logos, Farben und Schriftarten einfach an, um ein konsistentes Markenbild über alle Ihre Erklärvideos hinweg zu gewährleisten.
Wie verbessern HeyGens AI-Avatare die Videoproduktion?
HeyGens realistische AI-Avatare erwecken Ihr Videoskript zum Leben und eliminieren die Notwendigkeit für Kameras oder Schauspieler. Diese AI-Avatare sind zentral für die schnelle Erstellung hochwertiger Beschulungsvideos und anderer AI-Videoinhalte.