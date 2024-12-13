Erstellen Sie ein prägnantes 90-Sekunden-Onboarding-Video für neue Mitarbeiter im Einkauf, das die wesentlichen Einkaufsrichtlinien des Unternehmens vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der die wichtigsten Verfahren erklärt, ergänzt durch eine selbstbewusste und einladende Stimme. Dieses Video nutzt HeyGens AI-Avatare, um ein konsistentes und zugängliches erstes Training zu bieten.

