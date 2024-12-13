Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für alle Mitarbeiter im Einkauf, das eine neu aktualisierte Beschaffungsrichtlinie erläutert. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, professionell und leicht verständlich sein, mit klaren Animationen und einer professionellen Stimme. Dieses Video nutzt HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen, um eine konsistente Markenästhetik und eine schnelle Inhaltserstellung für effektives Unternehmenslernen zu gewährleisten.

Video Generieren