Beschaffungsprozess-Video-Maker: Schulungen vereinfachen

Erstellen Sie professionelle Beschaffungserklärvideos in Minuten mit Text-to-Video aus Skript.

536/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges "AI-Trainingsvideo" für neue Beschaffungsanalysten, das jeden Schritt eines standardmäßigen Beschaffungsworkflows veranschaulicht. Das Video sollte einen klaren, lehrreichen visuellen Stil annehmen, mit einem "AI-Avatar" als freundlichem Instruktor, um Klarheit und Engagement zu gewährleisten. Verwenden Sie "Untertitel/Beschriftungen" durchgehend, um die Zugänglichkeit zu verbessern und wichtige Verfahrensbegriffe in diesem "Beschaffungs-Video-Maker"-Tutorial zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 60-sekündiges Werbevideo, das sich an Führungskräfte der C-Ebene und Marketingverantwortliche richtet und die strategischen Vorteile der "AI-gestützten Videoproduktion" zur Erstellung überzeugender "Erklärvideos" hervorhebt. Der visuelle Stil sollte schnell und wirkungsvoll sein, mit hochwertigen visuellen Elementen aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um Dringlichkeit und Innovation zu vermitteln, gepaart mit einer energetischen "Sprachübertragungsgenerierung", die Entscheidungsträger fesselt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein praktisches 45-sekündiges Tutorial für Content-Ersteller und Marketing-Spezialisten, das zeigt, wie man ein bestehendes "Beschaffungsprozess-Video-Maker"-Ergebnis für verschiedene Social-Media-Plattformen anpasst. Die visuelle Ausführung sollte schnell und demonstrativ sein, mit Vorher-Nachher-Beispielen von "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", die verschiedene "Vorlagen & Szenen" nutzen, um Vielseitigkeit zu veranschaulichen. Eine klare, prägnante AI-Erzählung wird die Benutzer durch die Schritte der Umnutzung führen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Beschaffungsprozess-Video-Maker funktioniert

Vereinfachen Sie komplexe Beschaffungsprozesse in klare, ansprechende Videos mit AI-gestützten Tools, um Schulungen und Kommunikation mühelos präzise und professionell zu gestalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Beschaffungsprozess-Skripts. Mit "Text-to-Video aus Skript" übersetzt unsere "AI-gestützte Videoproduktionsplattform" Ihren Text sofort in eine visuelle Erzählung und legt den Grundstein für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Sie können Ihr Video auch mit anpassbaren Vorlagen und Medien aus der umfangreichen Bibliothek bereichern.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachübertragung und Branding hinzu
Erzeugen Sie professionelle Audioinhalte mit "Sprachübertragungsgenerierung" für Ihr Skript. Stellen Sie außerdem die Markenkonsistenz sicher, indem Sie "Branding-Kontrollen" nutzen, um das Logo und die Farben Ihres Unternehmens anzuwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Finalisieren und exportieren Sie Ihr hochwertiges Beschaffungserklärvideo. "Untertitel/Beschriftungen" werden automatisch zur Barrierefreiheit hinzugefügt, und Sie können Ihr Video für verschiedene Plattformen anpassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Beschaffungsprozesse

.

Erklären Sie komplizierte Beschaffungsschritte und -richtlinien mit AI-generierten Erklärvideos, die sie für alle Beteiligten leicht verständlich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion für Geschäftsprozesse?

HeyGen vereinfacht die AI-gestützte Videoproduktion, indem es Benutzern ermöglicht, professionelle Videos aus Textskripten zu erstellen und dabei fortschrittliche AI-Video-Maker-Technologie zu nutzen. Dies ermöglicht eine End-to-End-Videoerstellung, die komplexe Ideen effizient in ansprechende visuelle Inhalte verwandelt.

Kann HeyGen effizient Beschaffungsprozessvideos mit AI erstellen?

Ja, HeyGen ist ein effektiver Beschaffungsprozess-Video-Maker, der die schnelle Erstellung detaillierter Beschaffungstrainingsprogramme oder Workflow-Videos ermöglicht. Sie können unsere Text-to-Video aus Skript-Funktion in Kombination mit AI-Avataren nutzen, um komplexe Verfahren klar zu erklären.

Welche anpassbaren Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung professioneller Erklärvideos?

HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Vorlagen & Szenen sowie robuste Branding-Kontrollen für Logos und Farben, ideal für professionelle Erklärvideos. Benutzer können auch eine umfassende Medienbibliothek nutzen und das Seitenverhältnis & Exporte einfach an verschiedene Plattformen anpassen.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare und Sprachübertragungsgenerierung die Videoqualität?

HeyGens realistische AI-Avatare dienen als fesselnde AI-Präsentatoren, die Skripte mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen zum Leben erwecken. In Kombination mit hochwertiger Sprachübertragungsgenerierung schaffen diese Funktionen überzeugende und professionelle AI-Trainingsvideos oder allgemeine Inhalte, die das Publikum fesseln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo