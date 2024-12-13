Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für neue Mitglieder des Beschaffungsteams, das die ersten Schritte des Anfrageprozesses visuell darstellt. Das Video sollte einen sauberen, professionellen, aber dennoch freundlichen visuellen Stil haben, mit einem klaren, ermutigenden Audioton. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Informationen ansprechend zu präsentieren und komplexe "Beschaffungsprozessvideos" in leicht verständliche Inhalte zu verwandeln.

Video Generieren