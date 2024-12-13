Müheloser Erklärvideo-Macher für den Einkauf mit KI

Automatisieren Sie Ihre Einkaufs-Workflows mit dynamischen Erklärvideos, indem Sie unsere KI-gestützte Voiceover-Generierung für klare, mehrsprachige Kommunikation nutzen.

Zielgruppe sind Einkaufsleiter: Dieses 1,5-minütige Anleitungsvideo sollte klar veranschaulichen, wie die Integration fortschrittlicher KI-Funktionen bestehende Automatisierungs-Workflows im Einkauf transformieren und optimieren kann. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit animierten Diagrammen und Systemoberflächen, begleitet von einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell das erste Video zu erstellen und sicherzustellen, dass alle wichtigen technischen Vorteile effektiv vermittelt werden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges technisches Erklärvideo für IT-Entscheidungsträger, das die nahtlose Integration von E-Procurement-Lösungen mit bestehenden ERP-System-Integrationen detailliert beschreibt. Das Video sollte einen sauberen, diagrammorientierten visuellen Stil mit eingeblendeten Texten für technische Begriffe haben, gepaart mit einer selbstbewussten, erklärenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um komplexe Informationen ansprechend zu präsentieren und globale Zugänglichkeit mit Untertiteln zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 1-minütiges ansprechendes Erklärvideo für kleine bis mittelständische Unternehmer, das die Einfachheit und Effizienz von SaaS-basierten Plattformoptionen für den Einkauf demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte hell, optimistisch und leicht verständlich sein und nachvollziehbare Geschäftsszenarien zeigen. Dieses Video sollte hervorheben, wie HeyGens Vorlagen & Szenen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung schnelle Content-Erstellungstools ermöglichen, ohne dass spezielle Designkenntnisse erforderlich sind.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 75-sekündiges dynamisches Tutorial für globale Einkaufsteams, das zeigt, wie ein benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor die Erstellung von Prozessvideos vereinfacht. Das Video sollte eine lebendige, moderne visuelle Ästhetik mit Bildschirmdemonstrationen und einem freundlichen, ermutigenden Ton haben. Betonen Sie HeyGens mehrsprachige Voiceovers, um diverse Teams zu erreichen, und die Flexibilität der Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für verschiedene interne Kommunikationskanäle.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Erklärvideo-Macher für den Einkauf funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung überzeugender Erklärvideos für den Einkauf mit leistungsstarken, benutzerfreundlichen Tools, die komplexe Konzepte vereinfachen und Ihr Publikum ansprechen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie Ihre Reise mit dem Erklärvideo-Macher für den Einkauf, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen & Szenen wählen. Diese schnelle Auswahl bietet eine solide Grundlage, sodass Sie sich auf Ihre Botschaft konzentrieren können.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Geben Sie Ihr Skript ein und sehen Sie zu, wie es sich mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion in visuelles Storytelling verwandelt. Dies stellt sicher, dass Ihre Erklärvideo-Dienste komplexe Einkaufsprozesse klar vermitteln.
3
Step 3
Verbessern Sie mit KI
Heben Sie Ihr Video mit fortschrittlichen KI-Funktionen wie hochwertiger Voiceover-Generierung hervor. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um eine professionelle und ansprechende Botschaft an Ihr globales Publikum zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr animiertes Produkt-Erklärvideo, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für verschiedene Plattformen nutzen. Generieren Sie Ihr Video in optimalen Formaten, bereit für nahtloses Teilen und breite Wirkung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Social-Media-Videos und Clips

.

Erstellen Sie schnell ansprechende Kurzvideos und Clips, um Einkaufsaktualisierungen zu kommunizieren oder wichtige Prozesse effektiv hervorzuheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie automatisiert HeyGen die Erstellung von Erklärvideos für den Einkauf?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Funktionen wie Text-zu-Video-Konvertierung und KI-Avatare, um die Produktion komplexer Einkaufsprozessvideos zu vereinfachen. Diese Automatisierung reduziert die Zeit für die Inhaltserstellung erheblich, sodass Teams effizient animierte Produkt-Erklärvideos erstellen können.

Können HeyGens Erklärvideo-Dienste in bestehende Einkaufssysteme integriert werden?

HeyGen ist eine leistungsstarke SaaS-basierte Plattform zur Erstellung hochwertiger Erklärvideos. Während direkte Integrationen mit spezifischen ERP- oder E-Procurement-Lösungen nicht nativ sind, ermöglicht die Plattform den einfachen Export von Videos, um Kompatibilität und nahtlose Implementierung in Ihre bestehenden digitalen Umgebungen sicherzustellen.

Welche Content-Erstellungstools bietet HeyGen für maßgeschneiderte animierte Produkt-Erklärvideos?

HeyGen bietet robuste Content-Erstellungstools, darunter einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen sowie Branding-Kontrollen. Diese Funktionen ermöglichen es den Nutzern, mühelos maßgeschneiderte animierte Produkt-Erklärvideos mit professionellen Animationen und Medien aus unserer Stock-Unterstützung zu erstellen.

Wie unterstützt HeyGen mehrsprachige Voiceovers für globales Einkaufstraining?

HeyGen bietet fortschrittliche mehrsprachige Voiceover-Generierung, was es zu einem idealen Erklärvideo-Macher für globale Trainingsbedürfnisse im Einkauf macht. Dies stellt sicher, dass Ihre Einkaufsprozessvideos von vielfältigen Zielgruppen leicht verstanden werden können, was die Kommunikation und Lernergebnisse verbessert.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo