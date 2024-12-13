Zielgruppe sind Einkaufsleiter: Dieses 1,5-minütige Anleitungsvideo sollte klar veranschaulichen, wie die Integration fortschrittlicher KI-Funktionen bestehende Automatisierungs-Workflows im Einkauf transformieren und optimieren kann. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit animierten Diagrammen und Systemoberflächen, begleitet von einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell das erste Video zu erstellen und sicherzustellen, dass alle wichtigen technischen Vorteile effektiv vermittelt werden.

