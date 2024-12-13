Der ultimative Prozess-Walkthrough-Video-Maker

Erstellen Sie schnell detaillierte Videodokumentationen für das Benutzer-Onboarding mit unseren anpassbaren Vorlagen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für neue Software-Nutzer, das den Einrichtungsprozess für unseren neuen Prozess-Walkthrough-Video-Maker veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der den Zuschauer mit einer klaren, KI-generierten Stimme durch die komplexen Schritte führt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges internes Video für Projektmanager und interne Teams, das einen neuen Workflow für Videodokumentation beschreibt. Dieses informative und prägnante Video sollte Schritt-für-Schritt-Visuals und fröhliche Hintergrundmusik nutzen, effizient erstellt mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um genaue Untertitel zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Onboarding-Video für potenzielle Kunden, die HeyGens Fähigkeiten evaluieren. Verwenden Sie einen ansprechenden und dynamischen visuellen Stil mit modernen Grafiken und einer energetischen Stimme, um zu zeigen, wie schnell und einfach Nutzer beeindruckende Videos mit den anpassbaren Vorlagen & Szenen erstellen können.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Erklärvideo für Unternehmenskunden und IT-Abteilungen, das die Vorteile verbesserter Teamzusammenarbeit durch unsere integrierten Tools detailliert beschreibt. Die Präsentation sollte anspruchsvoll und detailliert sein, Vertrauen mit einer professionellen KI-Stimme vermitteln, unterstützt durch eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und optimiert für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Prozess-Walkthrough-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Prozesse mühelos in klare, ansprechende Walkthrough-Videos in nur wenigen Schritten, um das Verständnis und die Kommunikation für Ihr Team und Ihre Nutzer zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projektskript
Beginnen Sie damit, Ihre Prozessschritte als Text zu skizzieren. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Erzählung in erste Szenen für Ihren Prozess-Walkthrough-Video-Maker zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Stimme
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie geeignete Visuals und einen Moderator auswählen. Integrieren Sie KI-Avatare, um die Zuschauer durch jeden Schritt zu führen, und generieren Sie natürlich klingende Voiceovers mit der KI-generierten Voiceover-Funktion.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Klären Sie Ihren Prozess weiter, indem Sie interaktive Elemente einfügen. Fügen Sie einfach Untertitel hinzu, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, und nutzen Sie die Medienbibliothek für relevante Stock-Assets, um Ihr Erklärvideo zu bereichern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Walkthrough
Finalisieren Sie Ihr Walkthrough-Video, indem Sie alle Segmente überprüfen. Sobald es fertig ist, nutzen Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um Ihr Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten und eine polierte und professionelle Lieferung sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Verfahren

.

Vereinfachen Sie komplexe Prozesse und verbessern Sie das Verständnis durch klare, prägnante und ansprechende KI-gestützte Erklärvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit KI?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Fähigkeiten, um Text in professionellen "Erklärvideo"-Inhalt zu verwandeln, komplett mit realistischen "KI-Avataren" und "KI-generierten Voiceovers". Diese leistungsstarke "Text-zu-Video"-Funktion rationalisiert den gesamten Produktionsprozess für alle "Walkthrough-Videos" oder "Videodokumentations"-Bedürfnisse.

Kann ich meine Videos mit den Tools von HeyGen einfach anpassen?

Ja, HeyGen bietet einen intuitiven "Drag-and-Drop-Editor", der eine mühelose Anpassung Ihrer Videos ermöglicht. Sie können "anpassbare Vorlagen" ändern, "Bildschirmkommentare" hinzufügen und Branding-Elemente integrieren, um überzeugende Inhalte zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen oder Barrierefreiheitsfunktionen für Videoinhalte?

HeyGen bietet umfassende Unterstützung für die Erstellung von "Untertiteln" und "KI-generierten Voiceovers" in verschiedenen Sprachen, was die Barrierefreiheit Ihrer "Videodokumentation" erheblich verbessert. Dies stellt sicher, dass Ihr "Prozess-Walkthrough-Video-Maker"-Inhalt ein breiteres Publikum effektiv erreichen kann.

Wie kann HeyGen die Teamzusammenarbeit und Benutzer-Onboarding-Prozesse verbessern?

HeyGen optimiert das "Benutzer-Onboarding" und verbessert die "Teamzusammenarbeit", indem es die schnelle Erstellung konsistenter Schulungs- und "Walkthrough-Video"-Materialien ermöglicht. Teilen und aktualisieren Sie "Videodokumentationen" einfach, um Ihr Team effizient informiert und engagiert zu halten.

