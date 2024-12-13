Stellen Sie sich ein einminütiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter vor, das den Onboarding-Prozess durch die Erklärung der Kernwerte des Unternehmens und der ersten Einrichtungsschritte vereinfacht. Dieses Video sollte einen professionellen, einladenden KI-Avatar zeigen, der wichtige Informationen mit einer freundlichen KI-Stimme vermittelt, und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um detaillierte Anweisungen in eine fesselnde Erzählung zu verwandeln, alles in einem sauberen, geschäftlichen visuellen Stil.

Video Generieren