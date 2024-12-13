Prozess-Schulungsvideo-Ersteller: Schnelle, einfache KI-Videoerstellung

Verwandeln Sie komplexe Prozesse in klare Schulungsvideos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine schnelle Wissensspeicherung für Ihre Teams zu gewährleisten.

Stellen Sie sich ein einminütiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter vor, das den Onboarding-Prozess durch die Erklärung der Kernwerte des Unternehmens und der ersten Einrichtungsschritte vereinfacht. Dieses Video sollte einen professionellen, einladenden KI-Avatar zeigen, der wichtige Informationen mit einer freundlichen KI-Stimme vermittelt, und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um detaillierte Anweisungen in eine fesselnde Erzählung zu verwandeln, alles in einem sauberen, geschäftlichen visuellen Stil.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für L&D-Teams, die mit komplexer technischer Videodokumentation zu kämpfen haben, erstellen Sie ein detailliertes zweiminütiges Tutorial, das einen kritischen Software-Workflow demonstriert. Der visuelle Stil sollte sehr instruktiv sein und klare Bildschirmaufnahmen mit relevantem Stockmaterial aus der Mediathek kombinieren, um abstrakte Konzepte zu veranschaulichen, ergänzt durch eine autoritative KI-Stimme, die durch HeyGens robuste Sprachgenerierung erzeugt wird, um eine hohe Wissensspeicherung für technische Teams zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges 'How-to'-Video, das eine häufige Kundenanfrage im Support erklärt und sich an Kunden und internes Supportpersonal richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, prägnant und lebendig sein, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen genutzt werden, um schnell ein poliertes Video zusammenzustellen, das direkt auf den Punkt kommt und komplexe Lösungen leicht verständlich macht.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Schulungsvideo für Unternehmensausbilder vor, das Best Practices im virtuellen Klassenraummanagement zeigt. Dieses Video würde dynamische KI-Avatare zeigen, die in verschiedenen virtuellen Umgebungen interagieren, die von HeyGens Vorlagen & Szenen bereitgestellt werden, mit einem ansprechenden, informativen visuellen Stil und einer professionellen KI-Stimme, die darauf abzielt, die Fähigkeiten von L&D-Teams zu verbessern, die eine generative KI-Plattform für ihre Schulungsvideos nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Prozess-Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsmaterialien mühelos in fesselnde Videolektionen mit KI-Avataren, individuellem Branding und intelligenter Text-zu-Video-Technologie.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Schulungsskript in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion bereitet Ihre Inhalte für die Animation vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten KI-Avataren, um Ihre Schulungsinhalte zu präsentieren und eine konsistente und professionelle Bildschirmpräsenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Anpassen mit Branding
Wenden Sie das Logo, die Farben und die Schriftarten Ihres Unternehmens mit den Branding-Kontrollen an, um Ihr Schulungsvideo perfekt an Ihre Unternehmensidentität anzupassen.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Erstellen Sie mit einem Klick Ihre hochwertigen Schulungsvideos. Unsere Plattform kümmert sich um die Anpassung des Seitenverhältnisses und den Export für eine einfache Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Prozess-Erklärungen

.

Klärung komplexer betrieblicher Abläufe und technischer Prozesse, um komplexe Schulungsinhalte für alle Mitarbeiter leicht verständlich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Prozess-Schulungsvideos?

HeyGen verwandelt Skripte in professionelle Schulungsvideos mit fortschrittlicher KI-Video-Generator-Technologie. Die Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Benutzern, mühelos fesselnde Inhalte mit KI-Avataren zu erstellen, was es zu einem idealen Werkzeug für die Erstellung von Prozess-Schulungsvideos macht.

Kann ich HeyGens KI-Avatare für ansprechende Videodokumentationen nutzen?

Ja, HeyGens generative KI-Plattform ermöglicht es Ihnen, verschiedene KI-Avatare zu nutzen, um Ihre Videodokumentationen und How-to-Videos zu präsentieren. Diese KI-Avatare erwecken Ihre Inhalte zum Leben und verbessern die Wissensspeicherung und das Engagement für verschiedene Zielgruppen.

Welche Branding-Kontrollen stehen L&D-Teams bei der Erstellung von Videos mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es L&D-Teams ermöglichen, Schulungsvideos mit Firmenlogos, Farben und Schriftarten mithilfe anpassbarer Vorlagen zu gestalten. Dies stellt sicher, dass alle Videoinhalte perfekt mit Ihrer Unternehmensmarkenidentität übereinstimmen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Video-Generator für das Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen ist ein effektiver KI-Video-Generator für das Mitarbeiter-Onboarding, da es in der Lage ist, schnell hochwertige Videos aus einem Skript mit KI-Sprachüberlagerungen zu erstellen. Dies vereinfacht die Erstellung wesentlicher Schulungsmaterialien und verbessert das Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo