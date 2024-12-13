Entwickeln Sie eine 45-sekündige ansprechende Einführung für neue Mitarbeiter, die die Kernwerte des Unternehmens durch einen einfachen täglichen Prozess wie das Einloggen in das interne System demonstriert. Zielgruppe sind neue Mitarbeiter in einem dynamischen Technologieumfeld. Dieses Video erfordert moderne, freundliche visuelle Darstellungen, ergänzt durch eine optimistische, ermutigende Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren und eine klare Sprachausgabe zu gewährleisten, um einen zugänglichen und einladenden ersten Eindruck während der Einarbeitung der Mitarbeiter zu hinterlassen.

