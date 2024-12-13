Prozessleitfaden-Videoersteller: Erstellen Sie ansprechende Anleitungs-Videos

Verwandeln Sie Ihre Anweisungen sofort in kristallklare Tutorial-Videos mit AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen, um komplexe Arbeitsabläufe zu vereinfachen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie man ein neues Projektmanagement-Board mit einem beliebten AI-Tool einrichtet. Dieses Prozessleitfaden-Video richtet sich an Kleinunternehmer und Technikbegeisterte und bietet klare, schrittweise visuelle Darstellungen sowie eine ansprechende AI-Sprachüberlagerung, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, um Klarheit und Verständlichkeit zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Tutorial für neue Mitarbeiter, das das Standardverfahren zur Einreichung von Spesenabrechnungen beschreibt und sich auf das interne Workflow-System des Unternehmens konzentriert. Das Video, das für neue Mitarbeiter konzipiert ist, sollte klare Bildschirmaufnahmen mit einem AI-Avatar integrieren, der jede Phase erklärt, und HeyGens AI-Avatare nutzen, um ein professionelles und personalisiertes Onboarding-Erlebnis zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 2-minütige umfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung für Content-Ersteller zur Optimierung von YouTube-Video-Metadaten. Dieses Video sollte sich an Content-Ersteller und Trainer richten, die ihre Reichweite maximieren möchten, und dynamische, illustrative Szenen nutzen, um ein detailliertes Skript direkt in ein Video zu verwandeln, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion für eine effiziente Produktion und informative Bereitstellung verwendet wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges schnelles Update-Video für Betriebsleiter und Teamleiter, das eine kürzliche Aktualisierung der Benutzeroberfläche einer kritischen Software erklärt. Der visuelle Stil sollte prägnant und geschäftsmäßig sein und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um den Prozessleitfaden schnell zusammenzustellen, wobei ein professioneller Ton und klare, handlungsorientierte Anweisungen für eine effiziente interne Kommunikation sichergestellt werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Prozessleitfaden-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Prozessdokumentation mühelos in ansprechende, schrittweise Videoanleitungen, um klare Kommunikation und effizientes Lernen für Ihr Publikum zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Prozessskript
Skizzieren Sie Ihre Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwandelt Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in eine ansprechende Videoanleitung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Personalisieren Sie Ihre Anleitung, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Passen Sie deren Erscheinungsbild an, um Ihre Botschaft perfekt zu vermitteln und das Engagement zu steigern.
3
Step 3
Verbessern und branden Sie Ihr Video
Integrieren Sie die Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Steuerungen für Logos und Farben. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anleitung perfekt mit der Ästhetik Ihrer Marke übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anleitung
Sobald sie fertiggestellt ist, nutzen Sie die Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis, um Ihr hochwertiges Prozessleitfaden-Video in verschiedenen Formaten zu liefern, perfekt für jede Plattform oder jedes Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

SOPs und Arbeitsabläufe optimieren

.

Verwandeln Sie komplexe Standardarbeitsanweisungen (SOPs) in klare, prägnante Videoanleitungen, um das Verständnis und die Einhaltung von Arbeitsabläufen zu verbessern.

background image

Wie verwandelt HeyGens AI ein Skript in ein dynamisches Video?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Tools, um Ihr Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln. Es verwendet AI-Avatare und generiert realistische AI-Sprachüberlagerungen direkt aus Ihrem Text, wodurch Ihr AI-Skript mit minimalem Aufwand in ein Video umgewandelt wird und Ihren gesamten Arbeitsablauf verbessert.

Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Erstellung detaillierter Inhalte?

HeyGen bietet einen intuitiven Videoeditor zur Erstellung detaillierter Inhalte wie Tutorial-Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Sie können Videos mit vorgefertigten anpassbaren Videovorlagen personalisieren, Ihre Markensteuerungen integrieren und auf eine umfangreiche Medienbibliothek zugreifen, um Ihre Videos zu verbessern.

Kann HeyGen die Erstellung technischer Prozessleitfaden-Videos erleichtern?

Ja, HeyGen ist ein idealer Prozessleitfaden-Videoersteller für die Erstellung technischer Anleitungen und SOPs. Obwohl es kein direkter Bildschirmrekorder ist, lässt es sich nahtlos mit Bildschirmaufnahmen integrieren, sodass Sie diese mit AI-Avataren, AI-Sprachüberlagerungen und automatischen Untertiteln/Untertiteln für klare Kommunikation verbessern können.

Welche Optionen gibt es für benutzerdefinierte AI-Avatare und Stimmen innerhalb von HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Optionen für benutzerdefinierte Avatare und Stimmen, um Ihre Inhalte zu personalisieren. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und realistische AI-Sprachüberlagerungen in verschiedenen Sprachen und Stilen generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Talking-Head-Video-Projekte perfekt zu Ihrer Marke und Botschaft passen.

