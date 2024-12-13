Prozess-Erklärvideo-Generator: Komplexe Ideen vereinfachen

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein neues Tool tägliche Aufgaben vereinfacht. Verwenden Sie einen sauberen, modernen und professionellen visuellen Stil, ergänzt durch eine klare, prägnante AI-Stimme. Dieses Video wird HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion effektiv nutzen, um schnell überzeugende Inhalte zu erstellen und komplexe Funktionen leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter in einem Technologieunternehmen, das den Onboarding-Prozess erklärt. Der visuelle Stil sollte informativ sein, mit klaren, schrittweisen Visualisierungen, begleitet von einer ruhigen, instruktiven AI-Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter die Kerninformationen versteht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Prozess-Erklärvideo für die breite Öffentlichkeit, das ein einfaches DIY-Heimwerkerprojekt beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte authentisch und nachvollziehbar sein, mit klaren Demonstrationen, unterstützt von einer ansprechenden, gesprächigen AI-Stimme. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um einen realistischen Moderator zu präsentieren, der direkt mit dem Publikum in Kontakt tritt, die Anweisungen leicht verständlich macht und von HeyGens Voiceover-Generierung profitiert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Prozess-Erklärvideo-Generator funktioniert

Lernen Sie, komplexe Prozesse mühelos in ansprechende, animierte Erklärvideos zu verwandeln, die Ihr Publikum fesseln und jedes Thema klären.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoprojekt
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript direkt eingeben und die Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Ihren Prozess schnell zu skizzieren. Dieser optimierte Ansatz fungiert als Ihr Erklärvideo-Maker, der Ihre Ideen in eine visuelle Erzählung umwandelt.
2
Step 2
Anpassen mit AI-Avataren
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare und Stimmen, um Ihren Prozess zu erzählen. Personalisieren Sie ihr Aussehen und synchronisieren Sie ihre Bewegungen mit Ihrem Skript, um Ihre animierten Erklärvideos dynamisch und ansprechend zu gestalten.
3
Step 3
Mit dynamischen Elementen verbessern
Fügen Sie visuelle Elemente aus unserer umfangreichen Medienbibliothek hinzu, integrieren Sie Markenelemente und nutzen Sie AI-Voiceovers, um Ihre Erklärung zum Leben zu erwecken. Sorgen Sie für Klarheit mit perfekt abgestimmtem Audio und visuellen Elementen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihrer Erklärung
Sobald Ihre Prozess-Erklärung fertig ist, exportieren Sie Ihr Video einfach mit Größenanpassung & Exporten für verschiedene Plattformen. Teilen Sie Ihre professionellen Erklärvideos, um Ihr Publikum effektiv zu informieren, zu schulen oder zu bilden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitertes Unternehmensschulung

Produzieren Sie dynamische Schulungsvideos, die Arbeitsabläufe und Verfahren erklären, um das Engagement und die Beibehaltung wichtiger Informationen für Mitarbeiter zu steigern.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Erklärvideos mit Leichtigkeit zu erstellen, indem es intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität und eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen bietet. Dieser leistungsstarke Erklärvideo-Maker optimiert Ihren Produktionsprozess.

Kann HeyGen animierte Erklärvideos mit realistischen Moderatoren produzieren?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde animierte Erklärvideos mit realistischen AI-Moderatoren und vielfältigen AI-Avataren zu erstellen. Sie können Ihre Videos sogar mit hochwertigen AI-Voiceovers für ein professionelles Ergebnis aufwerten.

Welche Arten von animierten Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von animierten Videos produzieren, darunter ansprechende Schulungsvideos, effektive Produkterklärungen und dynamische Whiteboard-Erklärvideos. Es fungiert als vielseitiger Prozess-Erklärvideo-Generator für verschiedene Bedürfnisse.

Bietet HeyGen Text-to-Speech und Untertitelung für meine Erklärvideos an?

Ja, HeyGen integriert fortschrittliche Text-to-Speech-Funktionen, um automatisch natürlich klingende Dialoge für Ihre Erklärvideos zu generieren. Zusätzlich können Sie leicht Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement eines breiteren Publikums zu gewährleisten.

