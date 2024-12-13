Prozessdokumentations-Video-Generator: Effizienz steigern

Erstellen Sie schnell professionelle Videodokumentationen und Anleitungen. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, um komplexe SOPs in ansprechendes Schulungsmaterial zu verwandeln.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, professionelles und ansprechendes Video, das zeigt, wie neue Mitarbeiter schnell mit den wesentlichen Unternehmensverfahren vertraut gemacht werden können. Ziel ist es, dies für Remote- und verteilte Teams als effektives Schulungsmaterial zu nutzen. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer KI-generierten Sprachübertragung, während HeyGens KI-Avatare verwendet werden, um wichtige Informationen klar zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, schrittweises Anleitungsvideo, das eine gängige Softwarefunktion für Kundensupport-Teams und Endbenutzer erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und leicht verständlich sein, mit klarer Erzählung und Text auf dem Bildschirm. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um ein detailliertes Skript effizient in ein poliertes Videodokumentationsstück zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, prägnantes und modernes Video, das ein kritisches Standardarbeitsverfahren (SOP) für Produkt- und UX-Teams veranschaulicht. Das Video sollte einen effizienten, sachlichen visuellen Stil haben, der auf Klarheit und Direktheit abzielt. Stellen Sie sicher, dass alle gesprochenen Inhalte durch HeyGens Untertitel leicht verständlich sind, auch ohne Ton.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges dynamisches und professionelles Video, das die Effizienz eines neuen internen Prozesses demonstriert, und richten Sie sich an Geschäftsleiter und interne Interessengruppen. Der visuelle und akustische Stil sollte erklärend, aber inspirierend sein, mit mitreißender Musik und sanften Übergängen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Erstellung dieses wirkungsvollen Prozessdokumentationsvideos zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Prozessdokumentations-Video-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung klarer, ansprechender Videodokumentationen für jeden Prozess, indem Sie komplexe Schritte in leicht verständliche Anleitungen und SOPs verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Dokumentationsskript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Prozessschritte. Wandeln Sie Ihren Text mit der Funktion "Text-zu-Video aus Skript" in eine visuelle Erzählung um und starten Sie Ihre umfassende "Videodokumentation".
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Darstellungen und Stimme
Erwecken Sie Ihre Dokumentation mit visuellen Erzählern zum Leben. Wählen Sie aus verschiedenen "KI-Avataren", um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihrer "KI-Videodokumentation" eine dynamische, professionelle Note zu verleihen.
3
Step 3
Feinschliff anwenden
Polieren Sie Ihr Video zur Perfektion. Verwenden Sie den intuitiven "Editor", um Zeitabläufe zu verfeinern, Grafiken hinzuzufügen oder Ihre "Markensteuerungen" für ein professionelles Aussehen anzuwenden, und stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte bereit für "Schulungsmaterial" sind.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren und verteilen Sie Ihre wertvollen Erkenntnisse. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Video für jede Plattform zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre "Anleitungen" für alle leicht verfügbar sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Anweisungen vereinfachen

.

Entmystifizieren Sie komplexe Prozesse und technische Anleitungen, indem Sie sie in klare, leicht verständliche KI-gestützte Videoerklärungen verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videodokumentationen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher Prozessdokumentations-Video-Generator, der KI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Technologie nutzt, um komplexe Informationen in ansprechende Videodokumentationen zu verwandeln, was die Erstellung von Anleitungen und SOPs mühelos macht.

Welche Vorteile bietet HeyGen für Teams bei der Erstellung von Schulungsmaterial?

HeyGens kollaborativer Teamarbeitsbereich ermöglicht es Kundensupport-Teams, Produkt- und UX-Teams sowie Remote- und verteilten Teams, schnell professionelles Schulungsmaterial und Tutorial-Videobibliotheken mit konsistenten Markensteuerungen und Medienbibliotheksunterstützung zu erstellen.

Kann HeyGen den gesamten Lebenszyklus der KI-Videodokumentation unterstützen?

Ja, HeyGen nutzt generative KI, um Ihren KI-Videodokumentationsprozess zu optimieren, und bietet robuste KI-generierte Sprachübertragungen, automatische Transkriptionen und einen intuitiven Editor, um jedes Detail vor der Veröffentlichung zu verfeinern.

Welche Arten von Anleitungen können mit HeyGen erstellt werden?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell eine Vielzahl von Anleitungen und SOPs zu erstellen, die mit KI-generierten Zusammenfassungen und anpassbaren Vorlagen verbessert werden. Dies stellt sicher, dass Ihre Videodokumentation klar, wirkungsvoll und auf verschiedenen Geräten leicht zugänglich ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo