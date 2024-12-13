Verfahrens-Erklärvideo-Maker: Ihr Leitfaden zur Klarheit

Verwandeln Sie komplexe Verfahren in klare, ansprechende Videos für Schulungen und Einarbeitungen, unterstützt von HeyGens effizienter Text-zu-Video-Funktion.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo, das angehende Künstler durch eine komplexe digitale Maltechnik führt, mit lebendigen, energiegeladenen Visuals und einer optimistischen, ermutigenden Stimme. Dieses Video, das sich an kreative Enthusiasten richtet, würde HeyGens AI-Avatare nutzen, um die Schritte auf ansprechende und personalisierte Weise zu präsentieren und Ihre "Animierten Erklärvideos" zum Leben zu erwecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo, das die Kernvorteile einer neuen Produktivitäts-App zeigt und sich an technikaffine Personen und vielbeschäftigte Fachleute richtet. Der visuelle Stil sollte sauber und modern mit klaren Grafiken sein, begleitet von einer deutlichen, selbstbewussten Stimme. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Punkte mit HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion zugänglich sind, damit Ihre "Erklärvideos" für jeden Zuschauer verständlich sind.
Beispiel-Prompt 2
Für interne Schulungen entwerfen Sie ein klares 90-sekündiges Verfahrens-Erklärvideo, das einen neuen Software-Workflow für Vertriebsteams demonstriert und einen professionellen und lehrreichen Ton anstrebt. Der visuelle Stil sollte schrittweise und leicht nachvollziehbar sein, mit einer ruhigen, instruktiven Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wird. Dieser "Verfahrens-Erklärvideo-Maker" wird Ihre "Schulungs"-Initiativen verbessern, indem er komplexe Prozesse vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das einen schnellen Marketingstrategie-Tipp für Kleinunternehmer präsentiert, die ihre Online-Präsenz steigern möchten. Das Video sollte dynamische, schnelllebige Visuals und eine autoritative, inspirierende Stimme enthalten, die vielbeschäftigte Unternehmer anspricht. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen, um schnell eine visuell eindrucksvolle Botschaft zu erstellen, die Ihre "Marketingstrategie" effektiv kommuniziert und die Kraft einer "AI Video Plattform" demonstriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Erklärvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in überzeugende Erklärvideos, indem Sie HeyGens intuitive AI-Plattform nutzen, um komplexe Verfahren für Ihr Publikum zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Inhalt
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript eingeben oder einfügen. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion wird Ihre Worte in eine grundlegende Erzählung für Ihr Verfahrens-Erklärvideo umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Assets aus
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen, die perfekt zum Ton und Stil Ihres Erklärvideos passen. Passen Sie Szenen mit ansprechenden Hintergründen einfach an.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Erzählung hinzu
Erzeugen Sie lebensechte Erzählungen mit AI-Voiceovers aus Ihrem Skript. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen, um Klarheit und Persönlichkeit in Ihre Verfahrens-Erklärung zu bringen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Sobald Ihr Verfahrens-Erklärvideo fertig ist, verwenden Sie unsere Aspect-Ratio-Resizing & Exports-Funktion, um Ihr endgültiges Video im perfekten Format für jede Plattform zu erstellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Mitarbeitereinarbeitung & Schulung verbessern

.

Steigern Sie das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung für jedes prozedurale Training mit AI-gestützten Videolösungen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von animierten Erklärvideos?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI Video Plattform, die den Prozess der Erstellung hochwertiger animierter Erklärvideos vereinfacht. Mit unseren leistungsstarken AI-gestützten Videoerstellungstools und einer vielfältigen Bibliothek von Videovorlagen können Sie schnell ansprechende Inhalte produzieren. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktionalität, um Ihre Konzepte mühelos zum Leben zu erwecken.

Kann ich den visuellen Stil meiner Erklärvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle für Ihre Erklärvideos, sodass Sie sie an Ihre Marke anpassen können. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor und umfassende Branding-Kontrollen ermöglichen es Ihnen, Elemente zu personalisieren und sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer visuellen Identität übereinstimmen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Erklärvideo-Erzählung?

HeyGen bietet Nutzern eine Reihe kreativer Funktionen, um überzeugende Erzählungen für ihre Erklärvideos zu gestalten. Nutzen Sie unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie und AI-Voiceovers, um Ihre Botschaft klar zu artikulieren, ergänzt durch automatische Untertitel und Captions für eine breitere Zugänglichkeit.

Ist HeyGen geeignet für die Produktion verschiedener Arten von Erklärvideos?

Ja, HeyGen fungiert als vielseitiger Erklärvideo-Maker, der eine breite Palette von Inhaltsbedürfnissen unterstützt, von Schulungen und Einarbeitungen bis hin zu Marketingstrategien und Social-Media-Kampagnen. Seine flexiblen Tools und das Aspect-Ratio-Resizing & Exports stellen sicher, dass Ihre Videos für verschiedene Vertriebskanäle optimiert sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo