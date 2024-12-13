Verfahrens-Erklärvideo-Generator: Komplexe Schulungen vereinfachen

Vereinfachen Sie komplexe Verfahren in klare, ansprechende Videos. Nutzen Sie "AI-Avatare", um Ihre Anweisungen zum Leben zu erwecken und das Verständnis zu fördern.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie man komplexe Ideen einfach in visuelle Geschichten umwandelt. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit freundlichen Animationen, ergänzt durch eine klare, professionelle AI-Sprachübertragung, die die Kraft von Text-zu-Video aus Skripten und AI-Avataren demonstriert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Marketingteams, das zeigt, wie man komplexe Themen in fesselnde visuelle Geschichten vereinfacht. Verwenden Sie einen modernen, sauberen Whiteboard-Animationsstil, gepaart mit realistischen AI-Avataren, und nutzen Sie die Sprachübertragungsgenerierung, um wichtige Informationen klar und prägnant zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Video für HR-Abteilungen, das neue Mitarbeiter willkommen heißt und erste Verfahren durch fesselnde visuelle Geschichten erklärt. Dieses Video sollte einen warmen und professionellen Ton haben, mit diversen AI-Avataren aus verschiedenen Vorlagen und Szenen, sowie automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine dynamische 30-sekündige Social-Media-Anzeige für Content-Ersteller, die zeigt, wie man bestehende Inhalte in kurze, wirkungsvolle Videos umwandelt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit energetischen Schnitten und einem zeitgenössischen Soundtrack, unter Einbeziehung überzeugender Stock-Videos aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und optimiert durch Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte für verschiedene Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Verfahrens-Erklärvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Verfahren in klare, ansprechende animierte Erklärvideos, die das Verständnis vereinfachen und die Behaltensquote Ihres Publikums steigern.

1
Step 1
Skript und erstes Video erstellen
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Verfahrensskripts. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um schnell erste Videoszenen aus Ihrem Text zu generieren, die die Grundlage Ihres Erklärvideos bilden.
2
Step 2
AI-Avatare auswählen und anpassen
Erwecken Sie Ihr Video zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Ausdruck an, um Ihre Marke und Botschaft widerzuspiegeln und Ihr Verfahren nachvollziehbarer zu machen.
3
Step 3
Professionelle Sprachübertragungen generieren
Verbessern Sie Klarheit und Engagement mit natürlich klingender Erzählung. Nutzen Sie unsere Sprachübertragungsgenerierung, um hochwertige Audios zu erstellen, die perfekt mit Ihrem Skript und den visuellen Elementen synchronisiert sind, und stellen Sie sicher, dass jeder Schritt klar durch einen AI-Sprachgenerator artikuliert wird.
4
Step 4
Verfeinern, exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Branding hinzufügen und die Zugänglichkeit mit automatischen Untertiteln sicherstellen. Sobald es perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr Erklärvideo als MP4-Video für nahtloses Teilen auf all Ihren gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Mitarbeitereinführung und Kompetenzentwicklung verbessern

Nutzen Sie AI-gestützte Erklärvideos, um fesselnde Einführungs- und Schulungsinhalte zu erstellen, die das Verständnis und die Behaltensquote von Verfahrensschritten steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell fesselnde animierte Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde animierte Erklärvideos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen zu erstellen. Unsere AI-Videoplattform vereinfacht den gesamten Text-zu-Video-Erstellungsprozess und ermöglicht professionelle Ergebnisse ohne komplexe Videoerfahrung.

Welche kreativen Elemente bietet HeyGen, um meine Erklärvideos zu verbessern?

HeyGen bietet eine Vielzahl kreativer Werkzeuge, darunter lebensechte AI-Avatare und dynamische Animationen, um fesselnde visuelle Geschichten zu erzählen. Sie können auch hochwertige Sprachübertragungen generieren und Branding-Kontrollen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre animierten Erklärvideos bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Kann HeyGen komplexe Themen für Schulungen oder Präsentationen vereinfachen?

Absolut. HeyGen ist ein idealer Verfahrens-Erklärvideo-Generator, der komplexe Themen in leicht verdauliche Inhalte umwandelt, perfekt für Schulungsvideos, E-Learning oder überzeugende Präsentationen. Sie können Skripte in professionelle MP4-Videos umwandeln, die komplexe Informationen effektiv aufschlüsseln.

Unterstützt HeyGen den gesamten Text-zu-Video-Erstellungsprozess und verschiedene Exportoptionen?

Ja, HeyGen bietet einen umfassenden Text-zu-Video-Erstellungsprozess, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Skript in ein professionelles Video mit einem AI-Sprachgenerator und automatischen Untertiteln zu konvertieren. Sie können dann Ihr Erklärvideo als MP4 herunterladen, mit flexiblen Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen für verschiedene Plattformen.

