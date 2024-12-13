HeyGen befähigt Unternehmen, wirkungsvolle "Erklärvideos" und umfassende Inhalte für "Unternehmensschulungen" mit umfangreichen "Branding-Kontrollen" zu erstellen. Dazu gehört das Hinzufügen von benutzerdefinierten Logos und Markenfarben, um sicherzustellen, dass alle visuellen Kommunikationen konsistent sind. Videos können auch einfach für die "LMS-Integration" exportiert werden, um die Bereitstellung zu vereinfachen.