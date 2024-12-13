Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges 'Prime Minister Spotlight Video Maker', das die entscheidenden Momente und politischen Erfolge eines Führers präsentiert, konzipiert für engagierte Bürger und politische Enthusiasten in den sozialen Medien. Der visuelle Stil sollte klar und professionell mit einem filmischen Gefühl sein, ergänzt durch eine inspirierende, autoritative Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird, um eine wirkungsvolle Präsentation der wichtigsten Errungenschaften zu gewährleisten.

Video Generieren