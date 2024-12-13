Preisgestaltung Stufen Video Maker: Finden Sie Ihren perfekten Tarif

Entdecken Sie flexible Abonnementpläne und leistungsstarke Funktionen, einschließlich nahtloser Text-zu-Video-Umwandlung von der Skripterstellung, um beeindruckende KI-Videos für jedes Budget zu erstellen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, energiegeladenes Video, das sich an kleine Unternehmer und Inhaltskreateure richtet, mit einem hellen, modernen visuellen Stil und einer optimistischen, motivierenden Tonspur. Die Erzählung sollte hervorheben, wie die flexiblen Preismodelle von HeyGen professionelle Videos zugänglich machen, indem die Einführungsmerkmale der 'Free'-Stufe mit den erweiterten Fähigkeiten der 'Pro'-Stufe kontrastiert werden, insbesondere die Benutzerfreundlichkeit beim Text-zu-Video aus dem Skript für die schnelle Erstellung von Inhalten.

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

End-to-End-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie Preisstufen für Videoproduzenten funktionieren

Verstehen Sie, wie Sie den perfekten Tarif für Ihre Videoerstellungsbedürfnisse auswählen, indem Sie Funktionen, Budget und gewünschte Ergebnisse für eine effiziente Produktion abwägen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Videoziele aus
Beginnen Sie damit, den Zweck Ihrer Videos zu definieren, egal ob es sich um Inhalte für soziale Medien oder um Unternehmensvideos handelt. Diese Klarheit wird Ihnen helfen zu entscheiden, ob Sie fortgeschrittene Funktionen wie KI-Avatare für realistische Präsentatoren benötigen.
2
Step 2
Wählen Sie den richtigen Tarif
Überprüfen Sie die verfügbaren Preiskategorien, um zu sehen, was die verschiedenen Pläne bieten. Bewerten Sie, wie ein Abonnementmodell mit Ihren laufenden Anforderungen an die Videoproduktion übereinstimmt, und berücksichtigen Sie Optionen wie Free, Pro oder Enterprise Pläne.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Budget an
Bewerten Sie die Kosten jeder Stufe im Verhältnis zu Ihrem Budget, um sicherzustellen, dass Sie Zugang zu wichtigen Werkzeugen erhalten. Wenn beispielsweise ein individuelles Markenpaket entscheidend ist, überprüfen Sie, welche Stufe dies unterstützt, um die Markenkonsistenz zu wahren.
4
Step 4
Erstelle fesselnde Inhalte
Mit Ihrer gewählten Stufe entfesseln Sie Ihre Kreativität. Nutzen Sie die enthaltenen Funktionen wie Text-zu-Video von Skript, um geschriebene Ideen effizient in polierte Videos umzuwandeln und Ihre Inhalteerstellung zu optimieren.

Anwendungsfälle

HeyGen vereinfacht die Erstellung professioneller Videos für Videoproduzenten jeder Preisklasse und ermöglicht es Ihnen, hochwertige Inhalte mit fortschrittlichen KI-Video-Funktionen und flexiblen Tarifen zu produzieren.

Verbesserte Lern- & Entwicklungsprozesse

Improve training engagement and knowledge retention through dynamic, AI-powered video content tailored for various learning needs.

Häufig gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen dabei, die Gesamtkosten der Videoproduktion zu senken?

HeyGens fortschrittlicher KI-Videomacher reduziert die Kosten für die Videoproduktion erheblich, indem er arbeitsintensive Aufgaben wie Filmen und Bearbeiten automatisiert. Durch die Nutzung von KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript wird die Notwendigkeit teurer Ausrüstung und großer Teams minimiert, wodurch hochwertige Videos zugänglicher werden. Diese effiziente Softwareplattform bietet eine intelligente Lösung für die kostengünstigere Erstellung von professionellem Inhalt.

Welche Schlüsselfunktionen unterscheiden HeyGen als KI-Videomacher für verschiedene Benutzeranforderungen?

HeyGen zeichnet sich durch seine leistungsstarken KI-Video-Funktionen aus, einschließlich realistischer KI-Avatare, Text-zu-Video aus Skripterstellung und vielfältigen Vorlagen. Die Plattform unterstützt fortgeschrittene Videobearbeitungsfunktionen wie Sprachgenerierung und Untertitel/Überschriften, die sowohl den Bedürfnissen einzelner Ersteller als auch Unternehmensvideos gerecht werden. Nutzer können auch Branding-Optionen und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um effizient professionelle Inhalte zu erstellen.

Welchen Wert bietet HeyGens KI-Videoplattform für Videokreateure verschiedener Erfahrungsstufen?

HeyGens intuitive KI-Video-Plattform bietet enormen Wert für Schöpfer aller Erfahrungsstufen, von Anfängern bis zu Unternehmens-Teams. Sie ermöglicht mühelose Videoproduktion durch Vorlagen, KI-Avatare und Text-zu-Video aus Drehbüchern, was effektiv Zeit und Budgetbeschränkungen reduziert. Diese Zugänglichkeit stellt sicher, dass jeder ohne komplexe technische Fähigkeiten ansprechende Online-Videoinhalte erstellen kann.

Können HeyGens KI-Videotools den Videobearbeitungsprozess für Unternehmen optimieren?

Absolut, die KI-Videosoftware von HeyGen vereinfacht den gesamten Videobearbeitungsprozess für Unternehmen erheblich. Funktionen wie Text-zu-Video aus dem Skript, automatisierte Sprachgenerierung und Untertitel/Überschriften reduzieren die Produktionszeit und den Aufwand drastisch. Die Plattform bietet auch Markenkontrollen und Anpassung des Seitenverhältnisses, um Markenkonsistenz zu gewährleisten und eine effiziente Auslieferung über verschiedene Formate hinweg zu ermöglichen, was die Gesamtproduktivität des Teams verbessert.

