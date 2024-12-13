Preisplan-Video-Maker: Wählen Sie Ihren idealen Plan
Entdecken Sie flexible Abonnements, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, mit leistungsstarken AI-Avataren für ansprechende Inhalte.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein elegantes 45-Sekunden-Video für Marketingfachleute, das "Abonnements" für einen "AI-Video-Maker" vergleicht. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit einem professionellen "AI-Avatar", der die wesentlichen Unterschiede und Vorteile von HeyGens Angeboten präsentiert. Eine professionelle, informative Stimme wird unterstreichen, wie HeyGen die Inhaltserstellung vereinfacht.
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video für Freiberufler und Content-Ersteller, das schnelle Demos zeigt, wie "Text-zu-Video aus Skript" den kreativen Prozess vereinfacht. Betonen Sie den Wert eines "Jahresplans" und flexibler "AI-Credits". Eine gesprächige Stimme mit inspirierendem Hintergrundtrack wird ihre kreativen Ambitionen ansprechen.
Erstellen Sie ein poliertes 30-Sekunden-Video für Unternehmenskunden, die einen "Enterprise-Plan" evaluieren. Der visuelle Stil sollte geschäftlich und beruhigend sein, mit einer selbstbewussten "Voiceover-Generierung", die Skalierbarkeit und dedizierten Support erklärt. Dieses Video sollte subtil mit dem Standard-"Monatsplan" kontrastieren, indem es erweiterte Funktionen und Sicherheit hervorhebt, um ein Premium-Gefühl zu vermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Videoanzeigen für Ihre Preispläne, steigern Sie Konversionen und maximieren Sie Ihre Reichweite mit AI-Video-Maker-Technologie.
Ansprechende Social-Media-Inhalte.
Produzieren Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos, um die Vorteile von Abonnements hervorzuheben und neue Nutzer für Ihre Preispläne zu gewinnen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie geht HeyGen auf die verschiedenen Benutzerbedürfnisse eines AI-Video-Makers ein?
HeyGen bietet flexible AI-Funktionen, einschließlich generativer Videos und anpassbarer AI-Avatare, die mit Ihrem Team skalierbar sind. Unsere Plattform unterstützt mehrere Benutzer und robuste Kollaborationstools, sodass jeder zur professionellen Videoproduktion beitragen kann.
Welche generativen Videofunktionen bietet HeyGen für die Erstellung?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige generative Videoinhalte mit fortschrittlichen AI-Funktionen zu erstellen, einschließlich Text-zu-Video aus Skript und realistischer Voiceover-Generierung. Alle Ihre finalen Videos können einfach als MP4-Downloads exportiert werden.
Kann HeyGen helfen, meine Markenidentität in Videos zu bewahren?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos zu integrieren. Sie können auch benutzerdefinierte AI-Avatare nutzen, um eine konsistente Darstellung in all Ihren Video-Maker-Projekten sicherzustellen.
Bietet HeyGen eine Möglichkeit, seinen AI-Video-Maker zu erkunden?
Ja, Sie können die leistungsstarken AI-Video-Maker-Funktionen von HeyGen ganz einfach durch ein Einführungserlebnis erkunden. Dies ermöglicht es Ihnen, unsere AI-Avatare und die umfangreiche Vorlagenbibliothek zu testen, bevor Sie sich für ein vollständiges Abonnement entscheiden.