Preisplan-Video-Maker: Wählen Sie Ihren idealen Plan

Entdecken Sie flexible Abonnements, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, mit leistungsstarken AI-Avataren für ansprechende Inhalte.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, die verschiedene "Preispläne" erkunden. Heben Sie die einfache Nutzung der "kostenlosen Testversion" hervor. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten von beeindruckenden "Vorlagen & Szenen" und Texteinblendungen, die den Wert klar kommunizieren. Eine fröhliche, freundliche Stimme sollte die Zuschauer durch die ersten Schritte führen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-Sekunden-Video für Marketingfachleute, das "Abonnements" für einen "AI-Video-Maker" vergleicht. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit einem professionellen "AI-Avatar", der die wesentlichen Unterschiede und Vorteile von HeyGens Angeboten präsentiert. Eine professionelle, informative Stimme wird unterstreichen, wie HeyGen die Inhaltserstellung vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video für Freiberufler und Content-Ersteller, das schnelle Demos zeigt, wie "Text-zu-Video aus Skript" den kreativen Prozess vereinfacht. Betonen Sie den Wert eines "Jahresplans" und flexibler "AI-Credits". Eine gesprächige Stimme mit inspirierendem Hintergrundtrack wird ihre kreativen Ambitionen ansprechen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein poliertes 30-Sekunden-Video für Unternehmenskunden, die einen "Enterprise-Plan" evaluieren. Der visuelle Stil sollte geschäftlich und beruhigend sein, mit einer selbstbewussten "Voiceover-Generierung", die Skalierbarkeit und dedizierten Support erklärt. Dieses Video sollte subtil mit dem Standard-"Monatsplan" kontrastieren, indem es erweiterte Funktionen und Sicherheit hervorhebt, um ein Premium-Gefühl zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Preisplan-Video-Maker funktioniert

Erklären Sie Ihre Abonnementoptionen und Preisstrukturen klar mit dynamischen Videos, die Ihr Publikum ansprechen und Konversionen fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Plandetails
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen & Szenen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Preispläne effektiv zu präsentieren, sei es eine kostenlose Testversion, ein monatlicher oder ein jährlicher Plan.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Preisinformationen hinzu
Integrieren Sie mühelos Ihre spezifischen Preiskategorien und Abonnementdetails. Verwenden Sie Text-zu-Video aus Skript, um Ihre Planmerkmale in ansprechende visuelle Erzählungen zu verwandeln.
3
Step 3
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Verbessern Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen wie Logos und Farben, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Unternehmens widerzuspiegeln. Heben Sie wichtige Funktionen, kostenlose Testversionen und spezifische AI-Credits für jeden Plan hervor.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Preisplan-Video perfektioniert ist, exportieren Sie es als MP4-Download für eine qualitativ hochwertige Verbreitung auf all Ihren Plattformen. Präsentieren Sie Ihre Preispläne effektiv.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolg präsentieren

.

Nutzen Sie AI-Videos, um überzeugende Kundenreferenzen zu teilen, Vertrauen aufzubauen und Anmeldungen für Ihre verschiedenen Preispläne zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie geht HeyGen auf die verschiedenen Benutzerbedürfnisse eines AI-Video-Makers ein?

HeyGen bietet flexible AI-Funktionen, einschließlich generativer Videos und anpassbarer AI-Avatare, die mit Ihrem Team skalierbar sind. Unsere Plattform unterstützt mehrere Benutzer und robuste Kollaborationstools, sodass jeder zur professionellen Videoproduktion beitragen kann.

Welche generativen Videofunktionen bietet HeyGen für die Erstellung?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige generative Videoinhalte mit fortschrittlichen AI-Funktionen zu erstellen, einschließlich Text-zu-Video aus Skript und realistischer Voiceover-Generierung. Alle Ihre finalen Videos können einfach als MP4-Downloads exportiert werden.

Kann HeyGen helfen, meine Markenidentität in Videos zu bewahren?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos zu integrieren. Sie können auch benutzerdefinierte AI-Avatare nutzen, um eine konsistente Darstellung in all Ihren Video-Maker-Projekten sicherzustellen.

Bietet HeyGen eine Möglichkeit, seinen AI-Video-Maker zu erkunden?

Ja, Sie können die leistungsstarken AI-Video-Maker-Funktionen von HeyGen ganz einfach durch ein Einführungserlebnis erkunden. Dies ermöglicht es Ihnen, unsere AI-Avatare und die umfangreiche Vorlagenbibliothek zu testen, bevor Sie sich für ein vollständiges Abonnement entscheiden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo