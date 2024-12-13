Preisseiten-Video-Maker: Pläne für jeden Ersteller
Wählen Sie einen Plan, der zu Ihrer Vision passt, von kostenlosen Optionen bis hin zu Profi-Features wie AI-Avataren für beeindruckende Ergebnisse.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein elegantes, professionelles 45-Sekunden-Video, das sich an Marketingteams und wachsende Unternehmen richtet, mit modernen Grafiken und einer selbstbewussten, informativen Stimme. Dieses Video sollte hervorheben, wie unsere gestaffelten Preispläne skalierbare Lösungen bieten, die Kraft von AI-Avataren zur Personalisierung von Nachrichten und zur Steigerung der Markenkommunikation demonstrieren und die intelligente Preisstruktur des Video-Makers betonen, die professionelles Wachstum unterstützt.
Stellen Sie sich ein dynamisches 60-Sekunden-Video vor, das auf Freiberufler und Agenturen zugeschnitten ist, mit energiegeladenen visuellen Effekten und einem freundlichen, klaren Audiotrack, um den umfassenden Wert unserer Abonnementpläne vollständig zu erklären. Das Video sollte zeigen, wie das Management von Credits eine beispiellose Flexibilität bei der Inhaltserstellung ermöglicht, insbesondere durch die automatische Erstellung von genauen Untertiteln/Caption, um die Zugänglichkeit und das Engagement über Plattformen hinweg zu steigern.
Entwerfen Sie ein autoritatives 45-Sekunden-Video für große Unternehmen und technikaffine Fachleute, gekennzeichnet durch eine saubere, hochmoderne Ästhetik und eine effiziente, direkte Erzählweise. Dieses Video sollte die robusten Fähigkeiten für benutzerdefinierte Markenbildung und Integration unterstreichen, insbesondere den nahtlosen Prozess von Text-zu-Video von der Skripterstellung und seine Kompatibilität mit HD- und SCORM-Download-Optionen, und veranschaulichen, wie unsere AI-Videosoftware komplexe Workflows für überlegene Ergebnisse optimiert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos.
Erstellen Sie schnell Videos, die komplexe Preisstrukturen und Funktionen für Ihren Video-Maker klären.
Erstellen Sie überzeugende Preisseiten-Videos.
Entwickeln Sie wirkungsvolle Videos, um den Wert und die Vorteile Ihrer Video-Maker-Preispläne hervorzuheben.
Häufig Gestellte Fragen
Wie bietet HeyGen Mehrwert für Unternehmen, die Videos erstellen?
HeyGen optimiert die Videoproduktion mit fortschrittlichen AI-Avataren und robuster Text-zu-Video-Technologie, was Zeit und Kosten erheblich reduziert. Nutzer profitieren von einem umfangreichen Vorlagenkatalog, der qualitativ hochwertige Ergebnisse und effiziente Inhaltserstellung gewährleistet.
Welche Kollaborationsfunktionen bietet HeyGen für Teamprojekte?
HeyGen ist darauf ausgelegt, nahtlose Teamarbeit mit gemeinsamen Arbeitsbereichen zu unterstützen, sodass mehrere Nutzer effizient an Projekten arbeiten können. Dies gewährleistet konsistente Markenbildung und einheitliche kreative Ergebnisse in Ihrer Organisation, unterstützt durch einen engagierten Kundenservice.
Bietet HeyGen erweiterte Funktionen wie API-Zugriff und HD-Downloads?
Ja, HeyGen bietet robusten API-Zugriff zur Integration in bestehende Workflows sowie hochauflösende Video-Downloads. Diese technischen Fähigkeiten gewährleisten professionelle Videoausgaben und flexible Bereitstellungsoptionen für unterschiedliche Geschäftsanforderungen.
Kann HeyGen verschiedene Arten von Videoinhalten für unterschiedliche Plattformen erstellen?
Absolut. HeyGens vielseitige Plattform und AI-Avatare ermöglichen die Erstellung einer breiten Palette von Inhalten, von ansprechenden Erklärvideos bis hin zu dynamischen Social-Media-Anzeigen. Unsere Tools befähigen Sie, überzeugende Videoinhalte zu erstellen, die für jedes Publikum oder jeden Kanal maßgeschneidert sind.