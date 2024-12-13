Preis-Erklärvideo-Generator

Erstellen Sie mühelos ansprechende Preisvideos, die Konversionen steigern, mit leistungsstarken Vorlagen & Szenen.

389/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Lüften Sie das Geheimnis hinter Ihrer 'Erklärvideo-Preisgestaltung' mit diesem 1-minütigen Video, das speziell für potenzielle Kunden entwickelt wurde, die Videolösungen bewerten und budgetbewusste Entscheidungsträger ansprechen. Der visuelle Stil sollte professionell und datenorientiert sein, mit klaren On-Screen-Texten, begleitet von einer beruhigenden und klaren 'Voiceover-Generierung', verstärkt durch präzise 'Untertitel', um wichtige 'Videolängen'-Optionen hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Benötigen Sie eine schnelle Aufschlüsselung des 'Preis-Erklärvideo-Generators'? Dieses 45-sekündige Video ist perfekt für Produktmanager und Vertriebsteams, die schnell Inhalte benötigen. Nutzen Sie einen lebendigen, farbenfrohen Motion-Graphics-Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und leicht lesbaren 'Untertiteln', um die Erstellung mit HeyGen's 'Vorlagen & Szenen' und 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' zu beschleunigen.
Beispiel-Prompt 3
Ermöglichen Sie Ihrem Team, ein 2-minütiges, detailliertes 'kundenspezifisches Erklärvideo' für Unternehmenskunden und Agenturen zu erstellen, die robuste Werkzeuge suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und elegant sein und fortschrittliche 2D/3D-Animationselemente zeigen, gepaart mit einer selbstbewussten, autoritativen AI-Stimme, die HeyGen's 'AI-Avatare' und 'Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte' nutzt, um professionelle 'DIY-Videoerstellung'-Fähigkeiten zu demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Preis-Erklärvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Preisinformationen in klare, ansprechende Videos, um Ihr Publikum zu informieren und Ihren Wertvorschlag hervorzuheben.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Preisstruktur und Ihren Wertvorschlag in einem klaren Skript darzulegen. Nutzen Sie HeyGen's "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihren Text sofort in dynamische Videoinhalte umzuwandeln und die Grundlage für Ihre Preiserklärung zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen "AI-Avatar" und relevante Szenen aus unserer umfangreichen Bibliothek auswählen. Dies erweckt Ihre Preiserklärung zum Leben und macht komplexe Informationen für Ihre Zuschauer verständlich und ansprechend.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihrer Marke mit unseren "Branding-Kontrollen" hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Preiserklärung perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt, um ein professionelles, kohärentes Erscheinungsbild zu erzielen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Preis-Erklärvideo, indem Sie die gewünschte Auflösung und das Seitenverhältnis auswählen und es dann in wenigen Minuten "exportieren". Ihr poliertes Video ist bereit, auf verschiedenen Plattformen geteilt zu werden, um Ihre Preisgestaltung wirkungsvoll zu verdeutlichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Preis-Training und Onboarding

.

Verbessern Sie das Verständnis des internen Teams und das Kunden-Onboarding, indem Sie klare, ansprechende Preis-Erklärvideos für Bildungszwecke erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung für Erklärvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess mit intuitiven Drag-and-Drop-Tools, die es Nutzern ermöglichen, professionelle Erklärvideos effizient zu erstellen. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln, wodurch komplexe Videoproduktion für DIY-Videoerstellung zugänglich wird.

Kann ich Branding-Elemente und die Qualität des Voiceovers in meinen HeyGen-Videos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben für ein individuelles Erklärvideo-Erlebnis zu integrieren. Unsere AI-Voiceover-Generierung sorgt für hohe Voiceover-Qualität, die Ihr visuelles Inhalt perfekt ergänzt.

Welche technischen Ausgabeoptionen stehen für HeyGen-Erklärvideos zur Verfügung?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Erklärvideos als hochwertige MP4-Dateien herunterzuladen, die sofort auf verschiedenen Plattformen verwendet werden können. Sie können auch Seitenverhältnisse anpassen und unseren robusten Editor für alle notwendigen Nachbearbeitungen nutzen, einschließlich detaillierter Texte und Untertitel.

Wie schnell kann ich ein animiertes Erklärvideo mit den Tools von HeyGen erstellen?

HeyGen ermöglicht die schnelle Erstellung von animierten Erklärvideos, indem Ihr Skript direkt in ein Video mit AI-Avataren und Szenen umgewandelt wird. Unsere umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen beschleunigt den Prozess weiter, sodass Sie mit minimalem Aufwand in wenigen Minuten ein poliertes Video erreichen können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo