Pressemitteilung Video Maker: Erstellen Sie wirkungsvolle Nachrichtenvideos

Erzeugen Sie sofort überzeugende Nachrichtenvideos mit intelligenter Sprachsynthese und ansprechenden visuellen Elementen.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video, das zeigt, wie kleine Unternehmen schnell Produktaktualisierungen oder Unternehmensnachrichten mit einem "Pressemitteilung Video Maker" ankündigen können. Richten Sie dieses Video an beschäftigte Marketingteams und Startups, indem Sie einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit prägnantem On-Screen-Text und einer lebhaften Hintergrundmusik präsentieren. Betonen Sie die Einfachheit der Text-zu-Video-Funktion für die schnelle Inhaltserstellung und heben Sie HeyGen als effizienten "Online Video Maker" sowie die hohe Qualität der Sprachsynthese hervor.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, um eine komplexe neue Softwarefunktion zu erklären, die sich an Entwickler und Technikbegeisterte richtet. Der visuelle Stil sollte modern und präzise sein, mit dynamischen Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, um technische Begriffe hervorzuheben, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Zeigen Sie, wie AI-Avatare Informationen klar präsentieren können, was zu "dynamischen Videoinhalten" beiträgt, und wie Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit für Zuschauer gewährleisten, die diesen "AI Video Editor" nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Werbevideo zur Ankündigung einer großen Produkteinführung, das potenzielle Kunden, Investoren und Medien ansprechen soll. Dieses Video sollte einen filmischen und visuell reichen Stil annehmen, inspirierende Hintergrundmusik mit einer professionellen, menschlichen Stimme kombinieren. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen, um eine überzeugende Erzählung zu schaffen, vorgefertigte "Videovorlagen" zu verwenden und die Flexibilität der Größenanpassung & Exporte für verschiedene "Marketingkampagnen" zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 1-minütiges Willkommens-Tutorial für neue Benutzer, das sie durch die ersten Schritte zur Erstellung ihres ersten Videos mit HeyGen führt. Dieses Video richtet sich an Erstnutzer von Inhalten und sollte einen freundlichen, schrittweisen visuellen Ansatz mit hellen Animationen und klaren Anweisungen auf dem Bildschirm bieten, ergänzt durch eine hilfreiche, ermutigende Stimme. Heben Sie die Einfachheit der Inhaltserstellung mit der Text-zu-Video-Funktion und das ansprechende Potenzial der Integration verschiedener AI-Avatare für ein intuitives "AI Video Editor"-Erlebnis hervor.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Pressemitteilung Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Pressemitteilungen schnell in dynamische Videoinhalte mit AI-gestützten Tools, um Ihr Publikum effektiver als je zuvor zu erreichen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus Text
Fügen Sie Ihren Pressetext in den Editor ein, damit unsere AI Ihren Text sofort in ein Video umwandelt, indem sie die Text-zu-Video-Funktion nutzt.
2
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um eine visuell ansprechende und strukturierte Grundlage für Ihre Pressemitteilung zu schaffen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Fügen Sie einen lebensechten AI-Avatar hinzu, um Ihre Pressemitteilung zu präsentieren, die das Engagement erhöht und Ihre Nachrichten mit einem professionellen, menschlichen Touch vermittelt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Überprüfen Sie Ihr fertiges Pressemitteilungsvideo und exportieren Sie es dann in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis für die sofortige Verteilung über Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kündigen Sie Meilensteine und Erfolgsgeschichten an

Kommunizieren Sie visuell Unternehmensleistungen, Kundenerfolge und bedeutende Updates, um die Erzählung und Glaubwürdigkeit Ihrer Marke zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Pressemitteilungsvideos?

HeyGen ist ein Online Video Maker, der die Erstellung dynamischer Videoinhalte für Pressemitteilungen vereinfacht. Sein AI Video Editor verwandelt Ihre Skripte mithilfe von Text-zu-Video-Technologie und anpassbaren Vorlagen in professionelle Videos, ideal für Nachrichtenvideos.

Welche technischen Anpassungsoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche technische Anpassungsmöglichkeiten durch seinen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie Medien, Textüberlagerungen hinzufügen und Text animieren können. Sie können auch Branding-Kontrollen anwenden, Videoelemente anpassen und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen, um Ihre visuellen Inhalte zu gestalten.

Nutzt HeyGen AI für fortschrittliche Videoproduktion?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI für die vollständige Videoerstellung, mit realistischen AI-Avataren und robuster Sprachsynthese aus Text. Diese AI-gestützte Videoplattform ermöglicht eine schnelle und native Videoproduktion, die anspruchsvolle Produktionen zugänglich macht.

Kann ich Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, einfach exportieren und teilen?

Absolut. Nachdem Sie Ihre dynamischen Videoinhalte mit HeyGen erstellt haben, können Sie Videodateien in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Dies ermöglicht ein nahtloses Teilen online, um soziale Interaktionen zu steigern und Ihre Marketingkampagnen zu verbessern.

