Für Kleinunternehmer und Vermarkter, die ihr Social-Media-Marketing auf das nächste Level heben möchten, erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video. Es sollte einen modernen, ansprechenden visuellen Stil mit leuchtenden Farben und dynamischen Grafiken aufweisen, untermalt von einem mitreißenden, energetischen Audiotrack. Stellen Sie dieses professionelle Präsentationsvideo effizient mit den anpassbaren Vorlagen & Szenen von HeyGen zusammen.

Ein informatives 60-Sekunden-Erklärvideo wird für Unternehmensschulungen und Pädagogen benötigt, um komplexe Prozesse durch eine Online-Video-Präsentation zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell bleiben, klare animierte Illustrationen und eine ruhige, autoritative Stimme beinhalten. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um eine präzise und konsistente Erzählung sicherzustellen.
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video-Pitch-Deck, das auf Investoren und Unternehmer zugeschnitten ist und eine neue Geschäftsidee mit maximaler Wirkung präsentiert. Die Ästhetik erfordert einen eleganten, polierten und professionellen Look, der dynamische Übergänge, überzeugendes Stock-Footage und eine selbstbewusste, artikulierte Stimme integriert. Verbessern Sie Ihr visuelles Storytelling, indem Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen integrieren.
Stellen Sie sich ein kreatives 20-Sekunden-Kurzvideo vor, das ein Studentenprojekt oder persönliches Portfolio zeigt, das für akademische Gutachter oder potenzielle Mitarbeiter gedacht ist. Dieses Stück sollte einen visuell dynamischen und ansprechenden Ansatz aufweisen, gekennzeichnet durch schnelle Schnitte, personalisierte Grafiken und einen energetischen Hintergrundmusiktrack. Erreichen Sie perfekte Optimierung für verschiedene Plattformen, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte von HeyGen nutzen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Präsentationsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in fesselnde Video-Präsentationen mit AI, anpassbaren Vorlagen und leistungsstarken Bearbeitungswerkzeugen für jedes Publikum.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung an anpassbaren Vorlagen, um die Erstellung Ihres Präsentationsvideos zu starten und eine professionelle Grundlage für Ihre Botschaft zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Skript hinzu
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie AI-Avatare auswählen und integrieren, um Ihre Präsentation zu erzählen und Text nahtlos in fesselnde Sprache zu verwandeln.
3
Step 3
Passen Sie mit Animationen an
Steigern Sie die visuelle Attraktivität, indem Sie Animationen auf Ihren Text, Bilder und Szenen anwenden und dynamische und einprägsame Übergänge in Ihrem Video schaffen.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Finalisieren Sie Ihr Video und generieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis, dann exportieren Sie Ihre überzeugende Video-Präsentation einfach zur Verbreitung über verschiedene Plattformen.

Erstellen Sie überzeugende Pitch-Decks & Erklärvideos

Entwickeln Sie dynamische Pitch-Decks, Erklärvideos und Erfolgsgeschichten von Kunden mit AI, um Ihr Publikum zu fesseln und wichtige Botschaften effektiv zu vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von fesselnden Video-Präsentationen?

HeyGen vereinfacht den Prozess, indem es eine umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Vorlagen und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor bietet, mit dem jeder mühelos professionelle Video-Präsentationen erstellen kann. Sie können problemlos Animationen und Übergänge hinzufügen, um Ihr Publikum zu fesseln.

Kann HeyGen wirklich eine AI-Video-Präsentation aus einem Skript erstellen?

Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Technologie, um Ihr Textskript direkt in eine dynamische Video-Präsentation zu verwandeln, komplett mit realistischen AI-Avataren und natürlicher Erzählung. Dies vereinfacht die Inhaltserstellung für verschiedene Bedürfnisse wie Erklärvideos oder Unternehmensvideos.

Welche Arten von Video-Präsentationen kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Online-Video-Präsentationen erstellen, darunter überzeugende Pitch-Decks, informative Erklärvideos, Unternehmensvideos und fesselnde Inhalte für Social-Media-Marketing. Passen Sie sie mit Ihren Branding-Kontrollen für ein konsistentes Erscheinungsbild an.

Unterstützt HeyGen das Hinzufügen eigener Medien oder Bildschirmaufnahmen zu einem Präsentationsvideo?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, nahtlos Ihre eigenen Medien, einschließlich Bildschirmaufnahmen, Bilder und Videos, in Ihre Präsentationsvideo-Projekte zu integrieren. Dies verbessert Ihre Inhalte und macht Ihre Video-Präsentationen wirklich einzigartig.

