4

Step 4

Exportieren Sie Ihr Video

Sobald Sie mit Ihrer Videopräsentation zufrieden sind, exportieren Sie sie in Ihrem gewünschten Format. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihr Video für jede Plattform oder jedes Publikum bereit ist.