Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um Ihre animierten Bildungsvideos mit Branding-Kontrollen wie Logos und Farben zu gestalten. Sobald sie perfektioniert sind, können Sie Ihre Videos einfach exportieren und teilen, optimiert für Plattformen wie YouTube, um ein breiteres Publikum von Schülern zu erreichen.