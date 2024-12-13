Video Maker für Prüfungsvorbereitung: Erstellen Sie ansprechende Lerninhalte

Erstellen Sie schnell ansprechende, interaktive Revisionsvideos mit unseren fortschrittlichen AI-Avataren, um Lernen und Verständnis zu verbessern.

490/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Marketing-Promo-Video, das sich an potenzielle Studenten und deren Eltern richtet und die Vorteile eines neuen Prüfungsvorbereitungskurses aufzeigt. Das Video sollte einen professionellen und autoritativen visuellen Stil annehmen, mit eleganten Grafiken und einem selbstbewussten, überzeugenden Ton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Botschaften zu übermitteln, und wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen und Szenen, um einen polierten, markengerechten Look für dieses professionelle Video zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 20-sekündiges ansprechendes Video für visuelle Lerner, das eine Reihe von schnellen Flashcard-Animationen für Vokabel- oder Faktenabruf präsentiert. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell anregend sein, mit klaren, prägnanten Texten, ergänzt durch fröhliche, subtile Hintergrundmusik. Integrieren Sie relevante Bilder aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und stellen Sie sicher, dass alle Schlüsselbegriffe mit Untertiteln/Untertiteln verstärkt werden, um ein effektives Stück ansprechenden Videoinhalts zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges interaktives Revisionsvideo, das sich auf Übungsdialoge für Sprachlerner oder diejenigen, die Soft Skills entwickeln, konzentriert. Das Video sollte einen realistischen, konversationellen visuellen Stil aufweisen, mit zwei unterschiedlichen AI-Avataren, die sich in einer klaren, gut artikulierten Diskussion engagieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Sprecher darzustellen, und verwenden Sie die Voiceover-Generierung, um einen natürlich klingenden Dialog zu gewährleisten, und schaffen Sie ein dynamisches Lernwerkzeug für interaktive Revisionsvideos.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr AI-Videokreator für Prüfungsvorbereitung funktioniert

Erstellen Sie ansprechende und effektive interaktive Revisionsvideos und Konzept-Erklärungen in nur wenigen einfachen Schritten mit unserem intuitiven AI-Videokreator.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Lerninhalte, Konzept-Erklärungen oder Übungsdialoge in den Skripteditor eingeben oder einfügen. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skript, um Ihren Text sofort für ein ansprechendes Video vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente
Verbessern Sie Ihre Prüfungsvorbereitungsvideos, indem Sie ansprechende AI-Avatare auswählen, um Ihr Material zu präsentieren und ein dynamisches und personalisiertes Lernerlebnis zu bieten.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers
Erwecken Sie Ihr Skript mit natürlich klingendem Audio zum Leben, indem Sie unsere Voiceover-Generierungsfunktion nutzen, um eine klare und ansprechende Vermittlung Ihrer Bildungsinhalte zu gewährleisten.
4
Step 4
Überprüfen und exportieren
Finalisieren Sie Ihre interaktiven Revisionsvideos, indem Sie die vollständige Produktion überprüfen, und exportieren Sie sie dann in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine einfache Weitergabe auf all Ihren bevorzugten Lernplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote im Training mit AI

.

Verbessern Sie die Teilnahme und das Wissen der Lernenden in Vorbereitungssystemen durch dynamische und interaktive AI-gestützte Trainingsvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Technologie, um Text-zu-Video-Skripte in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln. Unser AI-Videokreator, komplett mit realistischen AI-Avataren und Voiceover-Generierung, macht die Produktion hochwertiger professioneller Videos für jedermann zugänglich.

Kann ich animierte Videos mit HeyGens Plattform anpassen?

Absolut. HeyGen bietet eine Vielzahl von Schnellstart-Videovorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Branding-Kontrollen einfach anzupassen, Ihre eigenen Medien zu integrieren und einzigartige animierte Videos zu produzieren. Dies ist ideal für kreative Projekte wie Marketing-Promos, Erklärvideos und Social-Media-Inhalte.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen für ansprechende Videoinhalte, wie z.B. Prüfungsvorbereitung?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochgradig ansprechende Videoinhalte wie interaktive Revisionsvideos und realistische Lernszenarien zu erstellen. Mit AI-Avataren, Skriptgenerierung und anpassbaren Szenen können Sie dynamische Prüfungsvorbereitungsvideos produzieren, die visuelle Lerner effektiv ansprechen.

Welche Rolle spielen AI-Avatare in HeyGens Videoproduktion?

AI-Avatare sind zentral für HeyGens professionellen Videokreator und erwecken Ihre Text-zu-Video-Skripte mit einem menschlichen Touch zum Leben. Sie verbessern die visuelle Attraktivität und das Engagement Ihrer Inhalte, sodass Sie polierte, professionelle Videos effizient produzieren können, ohne dass On-Screen-Talente erforderlich sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo