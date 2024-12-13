Erklärvideo-Macher: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Heben Sie Ihre Marketingstrategie mit maßgeschneiderten animierten Erklärvideos hervor, die durch realistische AI-Avatare zum Leben erweckt werden.

Erstellen Sie ein dynamisches 60-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein komplexer Service ihre Abläufe vereinfacht. Verwenden Sie einen lebendigen, modernen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und einer warmen AI-Stimme, die HeyGen's ausdrucksstarke AI-Avatare einsetzt, um den Zuschauern die wichtigsten Vorteile zu erläutern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein prägnantes 30-sekündiges Marketingvideo für Social-Media-Marketer, das HeyGen's vielfältige Vorlagen und Szenen nutzt, um die Funktionen eines neuen Produkts effizient hervorzuheben. Dieses Video sollte einen eleganten, professionellen visuellen und audiovisuellen Stil annehmen, begleitet von einer überzeugenden Stimme, um die Geschwindigkeit der Inhaltserstellung zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Wie wäre es mit der Produktion eines 45-sekündigen Produktdemos, das von HeyGen's AI-Videogenerator angetrieben wird, für Produktmanager, das ein innovatives Software-Update detailliert beschreibt? Der gewünschte ästhetische Stil ist illustrativ und hochgradig ansprechend, verstärkt durch eine professionelle Stimme und einen klaren, informativen Audiotrack, der die nahtlose Text-zu-Video-Funktion für eine effiziente Inhaltserstellung nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Erwägen Sie die Erstellung eines 50-sekündigen internen Erklärvideos für neue Teammitglieder, das einen neuartigen Arbeitsablauf mit einem hochgradig angepassten visuellen Stil veranschaulicht. Dieses Video sollte eine infografikgetriebene, markenorientierte Ästhetik und eine direkte, informative AI-Stimme aufweisen, die durch HeyGen's robuste Untertitel-/Caption-Funktion die Zugänglichkeit für alle Zuschauer priorisiert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Erklärvideo-Macher für Vorsorgeplanung funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Erklärvideos für die Vorsorgeplanung, die Ihr Publikum fesseln und komplexe Themen effektiv klären.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Videoskripts. Unsere Funktion "Text-zu-Video aus Skript" hilft Ihnen, Ihre Erklärvideos schnell zu skizzieren und Ideen mühelos in strukturierten Inhalt zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie dynamische Avatare
Erwecken Sie Ihre Erzählung zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an "AI-Avataren" wählen. Passen Sie ihr Aussehen und ihre Gesten an, um die Botschaft Ihrer animierten Erklärvideos perfekt zu vermitteln und die Zuschauer zu fesseln.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceovers & Untertitel
Verwandeln Sie Ihr Skript in eine lebensechte Erzählung mit unserer fortschrittlichen "Voiceover-Generierung". Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie automatisch "Untertitel/Captions" für all Ihre Erklärvideos hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren & Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre professionellen Inhalte, indem Sie Ihre bevorzugten "Seitenverhältnis-Anpassungs- & Exportoptionen" wählen. Teilen Sie mühelos Ihre hochwertigen AI-Videogenerator-Ergebnisse auf verschiedenen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungen und Kundenbindung

.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote für Workshops zur Vorsorgeplanung und Kundenschulungen durch dynamische AI-Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Erklärvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Videogenerator, der es Nutzern ermöglicht, mühelos hochwertige Erklärvideos zu erstellen. Der benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Editor, kombiniert mit einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen, vereinfacht den Produktionsprozess erheblich.

Kann ich den Stil und die Avatare für meine animierten Erklärvideos in HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Stile zu personalisieren und vielfältige AI-Avatare in Ihre animierten Erklärvideos zu integrieren. Sie können auch den AI-Stimmengenerator nutzen, um Ihre kreative Vision weiter zu verbessern.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Videoinhalten und zum Exportieren?

HeyGen bietet robuste Funktionen wie nahtlose Text- und Untertitelintegration und einen vielseitigen Videoeditor zur Verfeinerung Ihrer Inhalte. Für eine vielfältige Verbreitung können Sie verschiedene Videoexportoptionen nutzen, einschließlich der Anpassung des Seitenverhältnisses für Plattformen wie soziale Medien.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung überzeugender Produktdemos und Marketingstrategie-Videos?

Ja, HeyGen ist ein hervorragender Erklärvideo-Macher für die Erstellung überzeugender Produktdemos, die Ihre Marketingstrategie stärken. Die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion und die gebrauchsfertigen Videovorlagen machen es ideal für professionelle Geschäftskommunikation.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo