Erstelle ein 30-sekündiges, urkomisches Video, das eine klassische "Friends Pranks"-Szene darstellt, in der ein ahnungsloser Mitbewohner auf einen albernen, harmlosen Streich hereinfällt. Richte dies an Gen Z-Freunde und Social-Media-Nutzer, indem du einen schnellen visuellen Stil mit komödiantischen Schnitten und lebhaften Farben verwendest, ergänzt durch fröhliche, verspielte Hintergrundmusik und Soundeffekte, alles verstärkt durch HeyGens Sprachgenerierung, um das Aufbauen und den Höhepunkt des Streichs zu erzählen.

