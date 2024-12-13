AI PR-Trainingsvideo-Generator: Verbessern Sie das Image Ihrer Marke

Verwandeln Sie Ihre PR-Trainingsskripte in dynamische Videos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion für eine schnelle, professionelle Inhaltsbereitstellung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo, das zeigt, wie man unsere interne Medienüberwachungssoftware effektiv für PR-Outreach nutzt. Zielgruppe sind neue PR-Teammitglieder, mit einem hellen und ansprechenden visuellen Stil und leicht verständlichem Bildschirmtext, der HeyGens Untertitel/Beschriftungen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um wirkungsvolle visuelle Elemente zu schaffen, die als praktische "How-to-Videos" innerhalb eines breiteren Sets von "Trainingsvideos" dienen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 90-sekündiges internes Video für PR-Manager und L&D-Teams, das die Vorteile von AI bei der Optimierung von Medienbeziehungs-Workflows hervorhebt. Dieses Video sollte einen modernen, überzeugenden visuellen Stil mit einer selbstbewussten AI-Stimme haben, erstellt mit HeyGens Vorlagen & Szenen und optimiert für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um zu zeigen, wie eine "AI-Videoplattform" "L&D-Teams" unterstützt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen schnellen 30-sekündigen Werbeclip für den internen Start eines 'PR-Trainingsvideo-Generator'-Tools, der sich an vielbeschäftigte PR-Teamleiter richtet. Das Video benötigt einen dynamischen, schnellen visuellen Stil mit prägnanter, synchronisierter Stimme und Untertiteln/Beschriftungen, um die Effizienz des Tools schnell zu vermitteln, und nutzt HeyGens Voiceover-Generierungsfähigkeiten für einen polierten Klang und eine optimierte "Videoproduktion."
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der PR-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle PR-Trainingsvideos mit AI-Avataren, Text-zu-Video-Technologie und anpassbarem Branding, um Ihr Team zu schulen und Ihre Botschaften zu verfeinern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihre PR-Trainingsinhalte in den Skripteditor ein oder tippen Sie sie ein. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text in eine professionelle Erzählung für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Erhöhen Sie die Professionalität Ihres Videos mit einem virtuellen Sprecher.
3
Step 3
Anwendung von Branding-Elementen
Passen Sie Ihr Video mit unseren Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Markenfarben nahtlos integrieren, um eine konsistente Botschaft zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Trainingsvideo
Finalisieren Sie Ihr PR-Trainingsvideo, indem Sie es im gewünschten Seitenverhältnis exportieren. Teilen Sie Ihr fertiges Video einfach mit Ihrem Team für effektives Lernen und Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende PR-Kommunikation entwickeln

Erstellen Sie motivierende Videos, um PR-Teams effektiv in der Erstellung überzeugender Erzählungen und interner Kommunikationsstrategien zu schulen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erstellt HeyGen AI-Videos aus Text?

HeyGen nutzt fortschrittliche generative AI, um Ihr Skript in professionelle Videos zu verwandeln. Benutzer können aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen und die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion nutzen, die auch die Generierung von AI-Voiceovers umfasst, um ihre Inhalte mühelos zum Leben zu erwecken.

Welche technischen Funktionen machen HeyGen zu einer effizienten AI-Videoplattform?

HeyGen bietet eine umfassende AI-Videoplattform mit intuitiven Videobearbeitungswerkzeugen, die es Benutzern ermöglichen, schnell hochwertige Inhalte zu erstellen. Wichtige technische Funktionen umfassen die automatische Untertitelgenerierung, den Zugriff auf diverse Vorlagen und eine robuste Medienbibliothek zur Verbesserung Ihrer Videos.

Können HeyGen-Videos einfach geteilt und in andere Plattformen integriert werden?

Ja, HeyGen sorgt für eine nahtlose Verteilung Ihrer AI-generierten Videoinhalte. Sie können Videos mühelos mit einem einfachen Link teilen oder direkt in Websites, Lernmanagementsysteme oder Präsentationen einbetten, sodass Ihre Inhalte plattformbereit für jedes Publikum sind.

Unterstützt HeyGen diverse Inhaltsanforderungen für globale Zielgruppen?

Absolut. Der AI-Videogenerator von HeyGen erleichtert die Inhaltserstellung in über 140 Sprachen, komplett mit synchronisiertem Audio und mehrsprachigen Videoplayer-Funktionen. Diese technische Flexibilität ermöglicht es Benutzern, zugängliche und wirkungsvolle Videos für eine weltweite Reichweite zu produzieren.

