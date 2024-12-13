PPC-Erklärvideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell fesselnde Anzeigen

Erstellen Sie mühelos professionelle PPC-Erklärvideos mit unserer intuitiven Plattform, die AI-Avatare nutzt, um Engagement zu steigern und Konversionen zu fördern.

Ein 30-sekündiges, lebendiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie man schnell ein fesselndes PPC-Erklärvideo erstellt. Der visuelle Stil sollte modern und animiert sein und die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzen, mit einer optimistischen und ermutigenden professionellen Stimme.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Marketingfachleute: Erstellen Sie ein 45-sekündiges, poliertes Erklärvideo, das die Effizienz der Erstellung von Erklärvideos mit AI demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und ansprechend sein, mit lebensechten AI-Avataren, die die Kernbotschaften in einem klaren, autoritativen Ton übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, instruktives Erklärvideo für Produktmanager, das neue Funktionen vorstellt. Dieses Video sollte Klarheit priorisieren, mit Bildschirmaufnahme-ähnlichen Visuals und fließenden Übergängen, verstärkt durch dynamische Sprachgenerierung aus einem geschriebenen Skript, um eine artikulierte und leicht verständliche Präsentation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Ein wirkungsvolles 30-sekündiges Erklärvideo für Content-Ersteller und Pädagogen, das die Einfachheit hervorhebt, Skripte in fesselnde Erklärvideos für eine breitere Reichweite zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte visuell reichhaltig sein und die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen aus Skripten nutzen, ergänzt durch klare Erzählung und automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der PPC-Erklärvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Erklärvideos, die Engagement und Konversionen für Ihre PPC-Kampagnen steigern und Ihre Werbeergebnisse verbessern.

Step 1
Wählen Sie eine Vorlage für Ihr Projekt
Starten Sie Ihren Erstellungsprozess, indem Sie aus unseren professionellen "Videovorlagen" wählen, die Ihre Erklärvideo-Produktion beschleunigen.
Step 2
Fügen Sie lebensechte AI-Avatare und Skript hinzu
Fügen Sie "lebensechte AI-Avatare" hinzu, um Ihre Geschichte zu erzählen und Ihr Skript in dynamische Videoinhalte mit AI-gestützten Stimmen zu verwandeln.
Step 3
Verbessern Sie mit reichhaltigen Medien und Untertiteln
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie Elemente aus unserer umfangreichen "Asset-Bibliothek" integrieren und eine breite Reichweite mit automatisierten "Untertiteln" sicherstellen.
Step 4
Exportieren und teilen Sie für maximale Reichweite
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes "Erklärvideo" und exportieren Sie es in optimalen Formaten und Seitenverhältnissen für alle Plattformen, um das "Engagement" effektiv zu steigern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erklärvideos für Kundenerfolg

Verwandeln Sie Testimonials in kraftvolle Erklärvideos, um den Produktwert zu demonstrieren und Vertrauen in PPC-Anzeigen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Erklärvideos schnell und effektiv mit fortschrittlichen AI-gestützten Tools zu erstellen. Nutzen Sie unseren intuitiven Erklärvideo-Ersteller, um Ihre Ideen mit lebensechten AI-Avataren und dynamischen Szenen zum Leben zu erwecken.

Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für Erklärvideos?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Drag-and-Drop-Editor, der es einfach macht, Ihre Erklärvideos anzupassen. Greifen Sie auf eine umfangreiche Asset-Bibliothek zu, nutzen Sie professionelle Videovorlagen und generieren Sie automatisch Untertitel für polierte, hochwertige Inhalte.

Kann HeyGen professionelle Sprachaufnahmen und lebensechte Avatare für Erklärvideos generieren?

Absolut. HeyGen verfügt über einen fortschrittlichen AI-Sprachgenerator, der eine Vielzahl von natürlich klingenden Stimmen bietet, zusammen mit beeindruckenden lebensechten AI-Avataren. Diese Elemente kombinieren sich, um professionelle und ansprechende Erklärvideos ohne komplexe Produktion zu liefern.

Wie verbessern HeyGen-Erklärvideos das Engagement auf verschiedenen Plattformen?

HeyGens hochwertige, wasserzeichenfreie Erklärvideos sind darauf ausgelegt, das Engagement auf verschiedenen sozialen Medienkanälen zu erhöhen. Durch die Nutzung fesselnder Visuals und klarer Botschaften werden Ihre Videos effektiv die Aufmerksamkeit des Publikums erfassen und Ihre Botschaft kommunizieren.

