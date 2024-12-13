Müheloser PPC-Kampagnen-Video-Generator für mehr Konversionen

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen und steigern Sie Ihren ROI, indem Sie jedes Skript in ein dynamisches Video mit der Text-zu-Video-Funktion umwandeln.

Kleine Geschäftsinhaber und Marketingmanager haben oft Schwierigkeiten, ansprechende Videoanzeigen für ihre PPC-Kampagnen zu erstellen. Stellen Sie sich ein überzeugendes 30-sekündiges Video vor, das diese Herausforderung anspricht, mit einem modernen, klaren visuellen Stil und einem mitreißenden, professionellen Soundtrack. Dieses Video sollte eindrucksvoll demonstrieren, wie HeyGens vorgefertigte Vorlagen & Szenen und die schnelle Text-zu-Video-Funktion aus Skripten die Erstellung effektiver Videoanzeigen mühelos machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für digitale Marketer und Social-Media-Strategen wird ein 45-sekündiges Video benötigt, um die Kraft der KI bei der Erstellung von wirkungsvollen Social-Media-Anzeigen zu veranschaulichen. Das Video sollte visuell dynamisch sein, mit trendiger Hintergrundmusik, und HeyGens KI-Avatare sollten die Hauptbotschaften durch klare Voiceover-Generierung übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Kreativagenturen und Markenmanager werden ein anspruchsvolles 60-sekündiges Video zu schätzen wissen, das HeyGen als leistungsstarken Kreativmotor für die vollständige Videoerstellung hervorhebt. Dieses Stück sollte eine elegante Ästhetik mit inspirierender, filmischer Musik ausstrahlen, die umfangreiche Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für hochwertige Assets machen und präzise Untertitel/Beschriftungen für eine breitere Reichweite enthalten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo vor, das auf E-Commerce-Unternehmen und Performance-Marketer zugeschnitten ist und zeigt, wie HeyGen mehr Konversionen in Google Ads-Kampagnen erzielt. Es erfordert einen direkten, ergebnisorientierten visuellen und audiovisuellen Stil mit klaren Produktpräsentationen, der die nahtlose Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis und die effiziente Text-zu-Video-Funktion aus Skripten für verschiedene Anzeigenformate betont.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der PPC-Kampagnen-Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende, wirkungsvolle Videoanzeigen für all Ihre PPC-Kampagnen mit KI, optimieren Sie Ihren kreativen Workflow und maximieren Sie Ihre Reichweite.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Marketing-Skript in den Generator einfügen. Unsere KI wird Ihren Text in eine visuelle Erzählung umwandeln und die Kraft der "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzen, um Ihren "AI-Video-Generator"-Prozess zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente
Wählen Sie aus ansprechenden "Vorlagen & Szenen", um Ihr Skript visuell darzustellen. Unsere Plattform bietet eine Vielzahl von Optionen, um sicherzustellen, dass Ihre "Videoanzeigen" Ihr Publikum fesseln.
3
Step 3
Branding anwenden
Sorgen Sie für Markenkonsistenz in all Ihren Kampagnen, indem Sie umfassende "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" nutzen. Dies hilft, erkennbare und "wirkungskräftige Anzeigen" zu erstellen, die herausstechen.
4
Step 4
Exportieren und bereitstellen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie "Größenanpassung im Seitenverhältnis & Exporte" verwenden, um spezifische Plattformanforderungen zu erfüllen, von "Google Ads-Kampagnen" bis hin zu sozialen Medien. Generieren und laden Sie Ihre fertigen Videos herunter, die sofort einsatzbereit sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsgeschichten präsentieren

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Videoanzeigen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Leads aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, wirkungsvolle Videoanzeigen für soziale Medien und PPC-Kampagnen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos wirkungsvolle Videoanzeigen und Social-Media-Anzeigen zu erstellen. Nutzen Sie unsere kreative Engine und umfangreiche Videoanzeigen-Vorlagen, um schnell ansprechende Inhalte zu generieren, die darauf ausgelegt sind, mehr Konversionen in Ihren PPC-Kampagnen zu erzielen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente End-to-End-Videoerstellung?

HeyGen bietet eine End-to-End-Videoerstellungslösung, die Text-zu-Video aus Skripten mit realistischen KI-Avataren und professioneller Voiceover-Generierung umwandelt. Dies optimiert Ihren Workflow und ermöglicht die schnelle Erstellung überzeugender Videoanzeigen.

Erlaubt HeyGen umfassende Branding-Kontrollen innerhalb der Videoanzeigen-Vorlagen?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben direkt in die Videoanzeigen-Vorlagen zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Videoanzeigen und Anzeigenentwürfe eine konsistente Markenidentität beibehalten.

Wie optimiert HeyGen Videoanzeigen für verschiedene Plattformen wie Google Ads?

HeyGen vereinfacht die Optimierung Ihrer Videoanzeigen für verschiedene Plattformen, indem es nahtlose Größenanpassungen im Seitenverhältnis und verschiedene Exportoptionen bietet. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte perfekt auf Google Ads-Kampagnen und andere Social-Media-Anzeigenplatzierungen zugeschnitten sind.

