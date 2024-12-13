Kleine Geschäftsinhaber und Marketingmanager haben oft Schwierigkeiten, ansprechende Videoanzeigen für ihre PPC-Kampagnen zu erstellen. Stellen Sie sich ein überzeugendes 30-sekündiges Video vor, das diese Herausforderung anspricht, mit einem modernen, klaren visuellen Stil und einem mitreißenden, professionellen Soundtrack. Dieses Video sollte eindrucksvoll demonstrieren, wie HeyGens vorgefertigte Vorlagen & Szenen und die schnelle Text-zu-Video-Funktion aus Skripten die Erstellung effektiver Videoanzeigen mühelos machen.

Video Generieren