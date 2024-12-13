PPC-Werbevideo-Maker: Erstellen Sie schnell hochkonvertierende Anzeigen

Steigern Sie die Anzeigenkonversionen, indem Sie Ihre Skripte mit unserer Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion in dynamische Videos verwandeln.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges, lebendiges Video, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie mühelos sie auffällige PPC-Werbekampagnen mit einem Video Maker starten können. Der visuelle Stil sollte hell und dynamisch sein, ergänzt durch eine fröhliche, freundliche Stimme, die die Kraft von vorgefertigten "Vorlagen & Szenen" betont, um schnell professionelle Videoanzeigen ohne Designkenntnisse zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Anleitungsvideo für Marketingagenturen und Performance-Marketer, das zeigt, wie ein AI Video Maker die Produktion vielfältiger Werbekreativen vereinfacht. Präsentieren Sie eine professionelle, saubere visuelle Ästhetik mit einer autoritativen Stimme, die die Effizienz hervorhebt, die durch die Nutzung von "AI-Avataren" für konsistente Markenbotschaften in all Ihren Videokampagnen gewonnen wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Tutorial für Social-Media-Manager und Content-Ersteller, um die Reichweite für anpassbare Videos auf verschiedenen Plattformen zu maximieren. Das Video sollte einen visuell reichen und energetischen Stil annehmen, begleitet von einer begeisterten Stimme, die zeigt, wie einfach es ist, Inhalte für verschiedene Kanäle mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" anzupassen und die Zugänglichkeit mit "Untertiteln/Beschriftungen" sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo vor, das sich an Texter und E-Commerce-Unternehmen richtet und die nahtlose Umwandlung bestehender Werbetexte in fesselnde Videoanzeigen-Inhalte zeigt. Verwenden Sie einen einfachen, direkten und inspirierenden visuellen Stil mit einer warmen Stimme, die die Kraft von "Text-zu-Video aus Skript" in Kombination mit "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" unterstreicht, um schnell wirkungsvolle Videoanzeigen aus ihren schriftlichen Ideen zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der PPC-Werbevideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Videoanzeigen für Ihre PPC-Kampagnen mit AI-gestützten Tools, die bessere Interaktionen fördern und starke Ergebnisse liefern.

1
Step 1
Wählen Sie eine gewinnende Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen, um schnell mit der Erstellung Ihrer Werbekreativen zu beginnen und eine starke Grundlage für Ihre Kampagne zu gewährleisten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Werbeinhalte an
Nutzen Sie unseren intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihr Skript und Ihre visuellen Inhalte hinzuzufügen. Verwenden Sie unseren AI Video Maker, um dynamische Szenen oder AI-Avatare für fesselndes Storytelling zu generieren.
3
Step 3
Fügen Sie Markenelemente hinzu
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Logo, spezifische Farben und Schriftarten hinzuzufügen. Verbessern Sie die Klarheit mit professionellen Sprachaufnahmen und Untertiteln.
4
Step 4
Exportieren Sie optimierte Videoanzeigen
Finalisieren Sie Ihre Anzeige, indem Sie die optimalen Seitenverhältnis-Anpassungs- und Exportoptionen für verschiedene soziale Plattformen wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen perfekt für Ihre PPC-Kampagnen vorbereitet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Erfolg von Kunden in Anzeigen hervor

.

Nutzen Sie überzeugende AI-gestützte Videos, um authentische Erfolgsgeschichten von Kunden zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen und neue Kunden zu gewinnen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Werbekreativen für PPC-Kampagnen verbessern?

HeyGen, als AI Video Maker, ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige Werbekreativen zu produzieren. Durch die Nutzung von AI-Avataren und anpassbaren Videos können Sie fesselnde Inhalte erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse für Ihre PPC-Werbekampagnen erzielen.

Bietet HeyGen benutzerfreundliche Tools für die effiziente Erstellung von Videoanzeigen?

Absolut. HeyGen ist als intuitiver Videoanzeigen-Maker konzipiert, der eine Vielzahl professioneller Videovorlagen und einen einfachen Drag-and-Drop-Editor bietet. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell und mühelos überzeugende Videoanzeigen zu erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung zu benötigen.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in PPC-Werbevideos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker PPC-Werbevideo-Maker, der die Integrität Ihrer Marke in all Ihren Kampagnen sicherstellt. Sie können umfassende Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Logo, benutzerdefinierte Farben und spezifische visuelle Stile zu integrieren, wodurch Ihre Videoanzeigen unverwechselbar und professionell werden.

Kann HeyGen geschriebene Werbetexte in dynamische Videoanzeigen umwandeln?

Ja, die fortschrittlichen AI-gestützten Tools von HeyGen sind besonders geschickt darin, Ihre Werbetexte in fesselnde Videoanzeigen zu verwandeln. Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript und realistische Sprachgenerierung ermöglichen es Ihnen, Ihre Botschaften mühelos zu animieren und wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo