PowerPoint zu Video Tool: Verwandeln Sie Folien in fesselnde Videos

Konvertieren Sie PowerPoint mit AI in Videos, um Ihre Präsentationen mit müheloser Voiceover-Generierung ansprechender zu gestalten.

380/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Lernen Sie, wie Sie Ihre PPT in ein Video für ansprechende Social-Media-Snippets umwandeln können, in diesem kurzen 45-sekündigen Tutorial, perfekt für vielbeschäftigte Marketer und Vertriebsteams. Verwenden Sie einen schnellen, modernen visuellen Stil mit peppiger Hintergrundmusik und klarer, prägnanter Text-zu-Video-Narration, um die wichtigsten Schritte hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Entfesseln Sie die Kraft eines AI PowerPoint-Konverters in dieser 1-minütigen Demonstration, die sich an Kleinunternehmer und Online-Kurs-Ersteller richtet. Das Video sollte einen freundlichen, visuell geführten Stil aufweisen, mit einem sympathischen AI-Avatar, der die Funktionen und Vorteile erklärt.
Beispiel-Prompt 3
Optimieren Sie Ihre Inhaltsbereitstellung, indem Sie Ihre PowerPoint-Präsentation mit diesem umfassenden 2-minütigen Leitfaden in ein Video umwandeln, der für globale Unternehmen und E-Learning-Plattformen maßgeschneidert ist. Präsentieren Sie einen hochauflösenden, polierten visuellen Stil, der umfangreiche Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung und mehrsprachige Untertitel/Captions für maximale Zugänglichkeit integriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das PowerPoint zu Video Tool funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Präsentationen in fesselnde, AI-gestützte Videos, perfekt für Schulungen, soziale Medien oder Unternehmenskommunikation, mit unserem effizienten Online-Tool.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Präsentation hoch
Beginnen Sie, indem Sie Ihre PowerPoint-Präsentation auf unsere sichere, Online-Plattform hochladen. Kein Software-Download erforderlich, was die Umwandlung Ihrer PPT in Video nahtlos macht.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Voiceovers oder Erzählungen hinzu
Verbessern Sie Ihre Folien mit hochwertigem AI-Voiceover. Generieren Sie Erzählungen aus Ihrem Text mit unserer Voiceover-Generierungsfunktion oder laden Sie Ihre eigene Audiodatei für eine persönliche Note hoch.
3
Step 3
Wählen Sie visuelle Verbesserungen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen, um automatisch professionelle Animationen und Übergänge auf Ihre Inhalte anzuwenden und Ihre Präsentation zum Leben zu erwecken.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie Ihre PowerPoint in Video in beliebten Formaten wie MP4 oder MOV, bereit zum Teilen auf sozialen Medien oder internen Plattformen mit vielseitiger Größenanpassung des Seitenverhältnisses.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit

.

Produzieren Sie hochwertige Bildungs-Videokurse aus bestehenden Präsentationen, um Ihre globale Reichweite und Wirkung zu erweitern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie verwandelt HeyGen PowerPoint-Präsentationen in AI-gestützte Videos?

HeyGen vereinfacht die Umwandlung Ihrer "PowerPoint-Präsentation in Video" mit "AI". Laden Sie einfach Ihre Präsentationsdateien hoch, und unsere "AI-gestützte" Plattform verwandelt Ihre Folien in dynamische "AI-generierte Videos" mit virtuellen Präsentatoren und "AI-Voiceover".

Welche Videoformate kann ich erwarten, wenn ich mein konvertiertes PowerPoint-Video von HeyGen exportiere?

Wenn Sie von HeyGen "in Video exportieren", können Sie Ihre konvertierten Inhalte in Standardformaten wie "MP4 oder MOV" erhalten. Dieses "PowerPoint zu Video Tool" gewährleistet breite Kompatibilität und hohe "Videoqualität" für Ihre Präsentationen.

Kann ich AI-Voiceover oder benutzerdefinierte Erzählungen zu meinen PowerPoint-Videos in HeyGen hinzufügen?

Ja, HeyGen verbessert Ihr "PPT zu Video" erheblich mit fortschrittlichem "AI-Voiceover" durch "Text-zu-Sprache"-Funktionen oder sogar durch die Verwendung eines "AI-Virtuellen Präsentators". Dies ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde "Erzählungen" zu Ihren Folien für "AI-erzählte Videos" hinzuzufügen.

Unterstützt HeyGen beliebte Präsentationssoftware wie Google Slides für die Videokonvertierung?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger "AI PowerPoint-Konverter", der direkte Uploads von "PPTX- oder PPT-Dateien" und "Google Slides" unterstützt. Unsere Plattform bietet einen nahtlosen Konvertierungsprozess als "Online-Tool", das "keine Software benötigt" für eine effiziente Nutzung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo