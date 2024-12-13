PowerPoint zu Video Generator: Verwandeln Sie Folien in ansprechende Videos

Verwandeln Sie Ihre statischen Folien in ansprechende Videopräsentationen mit AI-Avataren und dynamischen Visuals.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein 1,5-minütiges Video, das sich an digitale Vermarkter und technische Kommunikatoren richtet, zeigt die Vielseitigkeit der Umwandlung von PPTX-Dateien in dynamische Videoinhalte. Visuell sollte es schnelllebig mit modernen Übergängen sein und klar veranschaulichen, wie man "im Querformat 16:9, quadratisch 1:1 und Hochformat 9:16" für verschiedene Plattformen exportiert. Ein peppiger Soundtrack kombiniert mit präziser "Voiceover-Generierung" führt die Zuschauer durch den Prozess der Nutzung von "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um ihre Reichweite zu maximieren.
Beispiel-Prompt 2
Für Kleinunternehmer und vielbeschäftigte Pädagogen erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo, das die Einfachheit der Umwandlung von Präsentationen ohne komplexe Installationen betont. Der visuelle Stil sollte sauber und benutzerfreundlich sein, mit Bildschirmtext, der wichtige Aktionen verstärkt und klar macht, dass "Keine Software erforderlich" ein großer Vorteil ist. Eine freundliche, beruhigende Stimme führt den Zuschauer, ergänzt durch wesentliche "Untertitel/Beschriftungen", um Zugänglichkeit und Verständlichkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Diese 2-minütige detaillierte Anleitung richtet sich an Präsentationsdesigner und fortgeschrittene Unternehmenskommunikatoren und zeigt die detaillierte Kontrolle, die beim Umwandeln von Diashows verfügbar ist. Die visuelle Präsentation sollte anspruchsvoll sein und den "szenenbasierten Editor" präsentieren, wobei hervorgehoben wird, wie Benutzer einzelne Elemente für eine wirklich "dynamische Videopräsentation" manipulieren können. Eine selbstbewusste und informative Stimme erklärt die erweiterten Anpassungsoptionen, die durch HeyGens "Vorlagen & Szenen"-Funktion geboten werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der PowerPoint zu Video Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Präsentationen mühelos in dynamische, ansprechende Videos, komplett mit AI-Stimmen und benutzerdefinierter Markenanpassung, um polierte Videoinhalte zu erstellen.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Präsentation hoch
Beginnen Sie, indem Sie Ihre vorhandenen PowerPoint-Dateien (.ppt oder .pptx) direkt auf unsere Plattform hochladen. Ihre Folien werden schnell in bearbeitbare Videoszenen umgewandelt, wobei Ihre ursprünglichen Visuals und das Layout erhalten bleiben, bereit zur Videoerstellung.
2
Step 2
Szenen bearbeiten und anpassen
Sobald hochgeladen, passen Sie jede Szene an Ihre Bedürfnisse an. Sie können Text, Formen und Medien verfeinern oder aus unserer vielfältigen Sammlung von Video-Vorlagen & Szenen auswählen, um die visuelle Attraktivität und das Engagement Ihrer Präsentation zu steigern.
3
Step 3
AI-Voiceovers und Präsentatoren hinzufügen
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit professionellen Voiceovers, indem Sie unsere fortschrittliche AI-Voiceover-Technologie nutzen, die eine breite Auswahl an natürlichen Stimmen bietet. Sie können auch AI-Präsentatoren integrieren, um Ihre Inhalte dynamisch zu präsentieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr dynamisches Video
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie es in Ihrem gewünschten Format, wie MP4 oder MOV, exportieren. Ihre neue dynamische Videopräsentation ist nun bereit, über Plattformen hinweg geteilt zu werden und Ihr Publikum mit fließenden Übergängen und hoher Qualität zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inhalte für soziale Medien umnutzen

Verwandeln Sie PowerPoint-Präsentationen schnell in fesselnde Videos und Clips für soziale Medien, um die Interaktion des Publikums und die Markenpräsenz zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie wandelt HeyGen PowerPoint mit AI in Videos um?

Der AI-Videogenerator von HeyGen verwandelt Ihre .ppt- und .pptx-Dateien in polierte, ansprechende Videos. Laden Sie einfach Ihre Präsentation hoch, und die AI-gestützte Plattform von HeyGen führt Sie durch den Prozess der Erstellung dynamischer Videopräsentationen.

Welche Anpassungsoptionen stehen zur Verfügung, wenn ich meine PowerPoint-Folien mit HeyGen in ansprechende Videos umwandle?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um Ihre PowerPoint-Folien in ansprechende Videos zu verwandeln. Sie können bearbeitbare Videoszenen nutzen, AI-Präsentatoren mit AI-Voiceover in über 140 Sprachen einbinden, Hintergrundmusik hinzufügen und benutzerdefinierte Markenanpassungen vornehmen, um Ihre dynamische Videopräsentation zu gestalten.

Welche Videoformate und Auflösungen unterstützt HeyGen für den Export meiner umgewandelten PowerPoint-Präsentationen?

HeyGen unterstützt den Export Ihrer PowerPoint-Präsentationen als hochwertige MP4- oder MOV-Videodateien, einschließlich Full HD. Sie können Ihr finales Video auch in verschiedenen Seitenverhältnissen wie Querformat 16:9, quadratisch 1:1 und Hochformat 9:16 für unterschiedliche Sharing-Bedürfnisse exportieren.

Kann ich eine dynamische Videopräsentation aus meiner PowerPoint erstellen, ohne zusätzliche Software zu benötigen?

Ja, HeyGen fungiert als nahtloser Online-PowerPoint-zu-Video-Generator, der keine Softwareinstallation erfordert. Sie können Ihre PPT-Datei ganz einfach direkt aus Ihrem Webbrowser in ein poliertes, szenenbasiertes Video umwandeln, was es unglaublich bequem macht.

