PowerBI Tutorial Video Maker für fesselnde How-To-Inhalte

Steigern Sie Ihren Power BI-Videokanal mit professionellen How-to-Videos und fesselnden Serien, indem Sie AI-Avatare für dynamische und ansprechende Präsentationen nutzen.

Erstellen Sie eine 45-sekündige "How-to-Videos"-Anleitung für Anfänger bis fortgeschrittene Power BI Desktop-Nutzer, die eine spezifische Datenumwandlungstechnik demonstriert. Der visuelle Stil sollte hell und sauber sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und eine freundliche, klare Stimme; HeyGens AI-Avatare können die Schritte visuell präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges "monatliches Produktupdate-Video" für bestehende Power BI-Nutzer und Business-Analysten, um eine bedeutende neue Funktion vorzustellen. Dieses Video sollte moderne, elegante Grafiken enthalten, die das Update hervorheben, gepaart mit einer professionellen und informativen Stimme, die effektiv durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges "Konzeptvideo", das die Kernfunktion des Power BI-Dienstes für Neueinsteiger oder Manager erklärt, die ein grundlegendes Verständnis suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte ein animiertes Erklärvideo mit einfachen Symbolen, einer beruhigenden und klaren Stimme und subtiler Hintergrundmusik sein, verstärkt durch HeyGens Sprachgenerierung für eine klare Erzählung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Video, das eine "Kundenerfolgsgeschichte" als Anwendungsfall teilt und praktische Anwendungen von Power BI-Videos für erfahrene Nutzer zeigt, die reale Beispiele suchen. Das Video sollte eine professionelle Fallstudien-Ästhetik annehmen, mit Datenvisualisierungen auf dem Bildschirm und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme, die mit HeyGens Untertiteln/Untertiteln für Zugänglichkeit sorgt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Power BI Tutorial Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Power BI-Tutorial-Videos, von Skript bis Bildschirm, in Minuten mit AI-Avataren, dynamischen Visualisierungen und Branding-Tools für effektives Lernen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen Avatar
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Tutorial-Inhalts. Nutzen Sie dann **AI-Avatare**, um Ihre Power BI-Erklärungen zu präsentieren und Ihr Skript in ein ansprechendes Video zu verwandeln.
2
Step 2
Fügen Sie Power BI-Visualisierungen und Medien hinzu
Integrieren Sie dynamische Inhalte, indem Sie Screenshots oder Bildschirmaufnahmen von **Power BI Desktop** oder dem Power BI-Dienst hinzufügen. Greifen Sie einfach auf zusätzliche Stock-Assets aus der **Medienbibliothek/Stock-Unterstützung** zu.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und verbessern Sie die Klarheit
Sorgen Sie für Markenbeständigkeit Ihrer **How-to-Videos**, indem Sie **Branding-Kontrollen** für Logos und Farben verwenden. Verbessern Sie das Verständnis der Zuschauer mit automatisierten Voiceovers und Untertiteln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Power BI-Video
Schließen Sie Ihre Kreation ab, indem Sie eine Vorschau anzeigen und dann Ihr professionelles **Power BI-Video** **exportieren**. Nutzen Sie **Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte**, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Power BI-Inhalte schnell bewerben

.

Erstellen Sie fesselnde kurze Videoclips aus Ihren Power BI-Tutorials für soziale Medien, um mehr Aufrufe und Engagement für Ihren Videokanal zu erzielen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen Power BI-Videokanal verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, konsequent hochwertige Power BI-Videos und Konzeptvideos für Ihren Kanal zu produzieren. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten, um komplexe Power BI Desktop- oder Dienstfunktionen zu erklären und so ansprechende Inhalte für Ihr Publikum zu schaffen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Power BI-Tutorial-Video-Maker?

HeyGen bietet leistungsstarke Werkzeuge zur Erstellung umfassender How-to-Videos und technischer Dokumentationen. Mit Funktionen wie Text-zu-Video-Generierung, individueller Markenanpassung und automatischen Untertiteln vereinfacht HeyGen die Produktion klarer und professioneller Power BI-Tutorial-Videos.

Kann HeyGen helfen, eine Vielzahl von Power BI-Inhalten über Tutorials hinaus zu erstellen?

Absolut. HeyGen unterstützt die Erstellung vielfältiger Inhalte, von monatlichen Produktupdate-Videos und Ankündigungen neuer Funktionen bis hin zu Kundenerfolgsgeschichten und Webinaren. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und Vorlagen, um effizient verschiedene Arten von überzeugenden Power BI-Videos zu produzieren.

Wie schnell kann ich mit HeyGen eine komplette Power BI-Videoserie erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung vollständiger Power BI-Videoserien mit seiner intuitiven Text-zu-Video-Plattform und umfangreichen Medienbibliothek. Sie können schnell konsistente, markengerechte How-to-Videos oder Konzeptvideos produzieren und so erheblich Zeit in der Produktion sparen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo