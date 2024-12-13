Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Erklärvideo, das potenzielle Kampagnenspender und technikaffine Wähler anspricht und zeigt, wie HeyGen als intuitiver "AI-Video-Editor" für die Erstellung wirkungsvoller politischer Botschaften funktioniert. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit dynamischen On-Screen-Grafiken, während das Audio eine professionelle, ansprechende AI-Sprachübertragung bietet, um die Funktionen "Text-zu-Video aus Skript" und "Sprachübertragungserzeugung" zu erklären und die Effizienz bei der Erstellung politischer Anzeigen hervorzuheben.

