Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Social-Media-Video, das junge Wähler anspricht und zur Teilnahme an Kommunalwahlen ermutigt. Verwenden Sie einen energetischen, dynamischen visuellen und audiovisuellen Stil mit einem ausdrucksstarken AI-Avatar, der zeigt, wie HeyGens AI-Avatare wirkungsvolle Social-Media-Videos erstellen können, die bei einer digital versierten Zielgruppe Anklang finden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Schnellreaktionsvideo, das sich an Basisorganisatoren richtet und einen gängigen politischen Diskussionspunkt mit einer prägnanten, überzeugenden Botschaft anspricht. Das Video sollte einen optimistischen, schnellen visuellen Stil haben und die Effizienz der Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen für schnelle politische Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 2-minütige öffentliche Bekanntmachung für eine vielfältige allgemeine Wählerschaft, die die Vorteile einer neuen bürgerlichen Initiative erklärt. Dieses Video sollte einen autoritativen, aber einfühlsamen Ton mit klaren visuellen Darstellungen beibehalten und HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um eine umfassende Wähleransprache und Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Generator für politische Botschaften funktioniert

Erstellen Sie schnell und effektiv wirkungsvolle politische Botschaften mit AI-gestützter Videoerstellung, die für Kampagnen, Wähleransprache und Social-Media-Engagement entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer politischen Botschaft. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihr geschriebenes Skript direkt in Videoinhalte zu verwandeln und sicherzustellen, dass Ihre Kernbotschaft genau vermittelt wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder laden Sie Ihre eigenen visuellen Elemente hoch, um Ihre Kampagne zu repräsentieren. Passen Sie Hintergründe und Szenen an, um mit Ihrem politischen Branding und Ihrer Ästhetik übereinzustimmen.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Zugänglichkeit hinzu
Erzeugen Sie eine natürlich klingende AI-Sprachausgabe für Ihr Skript, indem Sie aus mehreren Sprachen und Tönen wählen. Erhöhen Sie die Reichweite und Zugänglichkeit, indem Sie automatisch genaue Untertitel und Captions hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Wähler ansprechen
Überprüfen Sie Ihr Video, um sicherzustellen, dass es die Stimme Ihrer Kampagne perfekt einfängt. Exportieren Sie Ihre polierten Social-Media-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die sofortige Verbreitung auf allen Plattformen zur Wähleransprache.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie überzeugende Kampagnenbotschaften

Entwickeln Sie überzeugende und eindringliche Videobotschaften, die bei den Wählern Anklang finden, Unterstützung gewinnen und zu Aktionen für Ihre politischen Initiativen inspirieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die AI-Videoerstellung für politische Botschaften?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in überzeugende Videoanzeigen und Social-Media-Videos zu verwandeln, was es zu einem effizienten Video-Generator für politische Botschaften macht. Dieser AI-Videoerstellungsprozess umfasst AI-Avatare und realistische AI-Sprachausgabe, um die Inhaltserstellung für politische Kampagnen zu optimieren.

Können politische Kampagnen ihre Videoinhalte mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für das Branding, sodass politische Kampagnen ihre Logos, Farben und spezifische visuelle Elemente integrieren können. Der Drag-and-Drop-Editor und die Unterstützung von B-Roll sorgen für personalisierte und wirkungsvolle Botschaften für die Wähleransprache.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Werkzeug für die Erstellung von Videos für politische Kampagnen?

HeyGens benutzerfreundliche Oberfläche und Text-zu-Video-Funktionen ermöglichen die schnelle Produktion hochwertiger Ergebnisse. Die Plattform vereinfacht die AI-unterstützte Videobearbeitung, sodass Kampagnenteams schnell Social-Media-Videos und Videoanzeigen mit Funktionen wie Untertiteln & Captions erstellen können.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine breite politische Öffentlichkeitsarbeit?

HeyGen ermöglicht die Erstellung verschiedener Inhaltsformate durch seine Vorlagen & Szenen, die für verschiedene politische Kampagnen und Social-Media-Videos geeignet sind. Mit Unterstützung für mehrere Sprachen und Größenanpassung des Seitenverhältnisses stellt HeyGen sicher, dass Ihre politischen Botschaften effektiv ein breiteres Zielpublikum erreichen.

