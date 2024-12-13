Richtlinien-Erklärvideo-Generator für einfaches Training

Verwandeln Sie komplexe Richtlinien schnell in ansprechende Videos, die durch realistische KI-Avatare die Compliance sicherstellen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 45-sekündiges freundliches und professionelles Erklärvideo für neue Mitarbeiter, das sie umfassend durch die "Homeoffice"-Unternehmensrichtlinien führt. Dieses ansprechende Video sollte eine vielfältige Besetzung von KI-Avataren zeigen, die die wichtigsten Richtlinien klar kommunizieren, um von Anfang an Klarheit und Compliance zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges eLearning-Modul für Compliance-Schulungen, in dem komplexe Vorschriften in ein leicht verständliches Format umgewandelt werden. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um das Skript zu vertonen, und kombinieren Sie es mit einem modernen und klaren visuellen Stil, um abstrakte Konzepte für alle Lernenden greifbar zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video-Dokumentationssegment, das den neuen digitalen Einreichungsprozess für Spesenabrechnungen zeigt. Dieses kurze Produkt-Demo, das sich an interne Teams und Stakeholder richtet, sollte eine klare, autoritative Sprachsynthese enthalten, um die Benutzer Schritt für Schritt durch die aktualisierte Richtlinie zu führen und Effizienzgewinne hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein zugängliches 50-sekündiges Video für interne Unternehmenskommunikation, das kritische Standardarbeitsanweisungen (SOPs) zum Datenschutz detailliert beschreibt. Dieses Video, das einen mit den Markenrichtlinien konsistenten visuellen Stil aufweist, muss für alle Mitarbeiter leicht verständlich sein und sollte Untertitel enthalten, um das Verständnis und die Zugänglichkeit zu verbessern, insbesondere in lauten Umgebungen oder für Nicht-Muttersprachler.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert Ihr Richtlinien-Erklärvideo-Generator

Verwandeln Sie mühelos komplexe Richtlinien und SOPs in ansprechende Video-Erklärungen mit KI, um klare Kommunikation und verbesserte Compliance in Ihrer Organisation sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihren Richtlinientext oder detaillierte Anweisungen direkt in HeyGen ein. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, um Ihre schriftlichen Inhalte sofort in ein dynamisches Videoskript zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft zu übermitteln. Wählen Sie einen Avatar, der am besten zum Ton Ihrer Richtlinien-Erklärung passt.
3
Step 3
Marken anpassen und verfeinern
Integrieren Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit den Markensteuerungen von HeyGen. Dies stellt sicher, dass Ihre Richtlinien-Erklärvideos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Generieren und teilen
Sobald alles fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Richtlinien-Erklärvideo in verschiedenen Formaten. Teilen Sie Ihr neues Erklärvideo einfach in Ihrer Organisation, um Schulungen und Kommunikation zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erklären Sie komplexe Richtlinien mit Erklärvideos

Nutzen Sie KI, um komplexe Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu vereinfachen und klare und ansprechende Erklärvideos für ein besseres Verständnis zu erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produktion von Erklärvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Erklärvideos mit fortschrittlicher KI-Videoerstellungstechnologie zu erstellen. Unsere vielfältige Bibliothek von Videovorlagen und KI-Avataren hilft, Ihre Produktion zu optimieren und ansprechende Inhalte zu jedem Thema zu gewährleisten.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet hochmoderne KI-Funktionen wie lebensechte KI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung, die Skripte in dynamische Inhalte verwandeln. Sie können auch die robuste KI-Sprachsynthese nutzen, um Ihren Videos eine natürlich klingende Erzählung hinzuzufügen.

Kann HeyGen die Erstellung von Richtlinien-Erklärvideos vereinfachen?

Absolut, HeyGen fungiert als leistungsstarker Richtlinien-Erklärvideo-Generator, der die Produktion von ansprechenden Compliance-Schulungen und Unternehmensrichtlinieninhalten vereinfacht. Sie können die Markenkonsistenz durch anpassbare Markensteuerungen beibehalten und professionelle und informative Videos sicherstellen.

Wie schnell kann ich mit HeyGen hochwertige Videodokumentationen erstellen?

HeyGens generative KI-Tools und intuitiver Videoeditor ermöglichen die schnelle Erstellung hochwertiger Videodokumentationen. Sie können Ihre Ideen erheblich schneller als mit herkömmlichen Methoden in ausgefeilte Videos umwandeln und so die Produktivität steigern.

