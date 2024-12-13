Richtlinien-Update-Video-Generator: Kommunikation vereinfachen

Erstellen Sie schnell professionelle Richtlinien-Ankündigungsvideos mit AI-Avataren für klare, ansprechende Updates.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das das Update der neuen Datenschutzrichtlinie für interne IT-Teams erklärt, indem Sie HeyGens "AI-Avatare" verwenden, um die wichtigsten Änderungen zu präsentieren. Das Video sollte einen professionellen und klaren visuellen Stil haben, ergänzt durch eine klare und autoritative "Voiceover-Generierung", um technische Genauigkeit und Verständnis für diejenigen zu gewährleisten, die mit der Implementierung beauftragt sind. Dieser "Richtlinien-Update-Video-Generator" hilft, komplexe Informationen zu vereinfachen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Video für HR-Teams und Compliance-Beauftragte, das zeigt, wie HeyGen "Compliance-Training" durch seine intuitive Plattform vereinfachen kann. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein und Schritt-für-Schritt-Demonstrationen mit "Untertiteln" enthalten, um wichtige rechtliche Details hervorzuheben. Nutzen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um Schulungsmaterialien schnell in zugängliche Videoinhalte umzuwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges "Richtlinien-Ankündigungsvideo" für alle Mitarbeiter, das die neuen Richtlinien für Remote-Arbeit vorstellt. Das Video sollte einen freundlichen und zugänglichen visuellen Stil haben und dynamisches "Medienbibliothek/Stock-Support"-Material einbinden, das bei einer vielfältigen Belegschaft Anklang findet. Verwenden Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um die Botschaft in einem warmen, gesprächigen Ton zu übermitteln, sodass die "Kurzvideos" ansprechend und leicht verständlich sind.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges "Erklärvideo" für eine bestimmte Abteilung, das sie durch eine kritische neue Funktion in einem internen Tool führt, das eine kürzlich eingeführte Richtlinie durchsetzt. Das Video erfordert einen klaren, instruktiven visuellen Stil, der stark auf Bildschirmfreigabe und On-Screen-Text setzt, um praktische Schritte zu demonstrieren. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" für präzise Erzählungen und erkunden Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um das Tutorial für verschiedene interne Kommunikationsplattformen zu optimieren und "automatisierte Inhaltserstellung" zu demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Richtlinien-Update-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Richtlinienänderungen in ansprechende, leicht verständliche Videos in Minuten, um sicherzustellen, dass Ihr Team immer informiert und konform ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Text zum Richtlinien-Update in den Editor eingeben oder einfügen. Nutzen Sie die Kraft von Skript-zu-Video, um Ihre Inhalte sofort in eine visuelle Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Richtlinie zu präsentieren. Wählen Sie dann ein AI-Voiceover, das perfekt zum Ton und zur Botschaft Ihrer Marke passt.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Integrieren Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um Logos hinzuzufügen, Farben anzupassen und Markenkonsistenz in all Ihren Richtlinienvideos sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr professionelles Richtlinien-Update-Video. Sie können dann Ihre erstellten Videos einfach herunterladen und über verschiedene interne Kommunikationskanäle teilen, um Ihr Team effizient zu informieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Engagement bei Richtlinienschulungen steigern

.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote der Mitarbeiter für wichtige Richtlinieninformationen durch dynamische, AI-gestützte Schulungsvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Richtlinien-Update-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Richtlinien-Update-Videos, indem Sie Skripte mit realistischen AI-Avataren und AI-Voiceover in Videos umwandeln können. Dieser leistungsstarke AI-Video-Generator ermöglicht eine schnelle und effiziente Inhaltserstellung für all Ihre Richtlinien-Ankündigungsvideos.

Welche technischen Möglichkeiten bietet HeyGen für das Branding in Unternehmensvideos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen innerhalb seines intuitiven Editors, mit denen Sie nahtlos das Logo Ihres Unternehmens und spezifische Markenfarben integrieren können. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Mitarbeiterschulungen und Erklärvideos ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild haben.

Kann HeyGen bei der Erstellung von mehrsprachigen Inhalten für globales Compliance-Training helfen?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Inhalte und ist somit ein hervorragendes Werkzeug für globales Compliance-Training. Mit AI-Voiceover und automatischen Untertiteln können Sie leicht zugängliche Schulungsvideos für diverse Zielgruppen erstellen.

Unterstützt HeyGen umfassende Untertitel- und Captioning-Funktionen für Barrierefreiheit?

Absolut. HeyGen generiert automatisch Untertitel und Captions für all Ihre Videos, was die Barrierefreiheit und das Verständnis verbessert. Diese Funktion ist entscheidend für effektive Mitarbeiterschulungen und stellt sicher, dass Ihre Botschaften klar verstanden werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo