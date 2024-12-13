Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das das Update der neuen Datenschutzrichtlinie für interne IT-Teams erklärt, indem Sie HeyGens "AI-Avatare" verwenden, um die wichtigsten Änderungen zu präsentieren. Das Video sollte einen professionellen und klaren visuellen Stil haben, ergänzt durch eine klare und autoritative "Voiceover-Generierung", um technische Genauigkeit und Verständnis für diejenigen zu gewährleisten, die mit der Implementierung beauftragt sind. Dieser "Richtlinien-Update-Video-Generator" hilft, komplexe Informationen zu vereinfachen.

Video Generieren