Richtlinien-Tutorial-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Anleitungen

Verwandeln Sie komplexe Richtliniendokumente in klare Tutorial-Videos mit KI-gestütztem Text-zu-Video aus dem Skript, um Lernen zugänglich zu machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein informatives und dynamisches 45-Sekunden-Tutorial-Video, das die neue Software-Update-Richtlinie für internes IT-Personal und Endbenutzer erklärt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Dokumentationen schnell in umsetzbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu konvertieren und sicherzustellen, dass alle relevanten Parteien die technischen Änderungen effizient mit genauen Untertiteln/Unterlegungen verstehen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein modernes, energetisches 30-Sekunden-Video-Marketing-Tool für Social-Media-Teams, das die neue Content-Erstellungsrichtlinie veranschaulicht. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell einen lebendigen Leitfaden für Content-Ersteller zusammenzustellen und die Markenkonsistenz auf allen sozialen Plattformen mit ansprechenden Stock-Medien aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein vertrauenswürdiges und beruhigendes 90-Sekunden-Bildungsvideo für Kunden, das Updates zu den Datenschutz-Benutzerhandbüchern detailliert beschreibt. Dieses Video sollte KI-Avatare nutzen, um komplexe Informationen klar zu präsentieren und mit Größenanpassung & Exporten für verschiedene Plattformen optimiert werden, um wichtige Richtliniendetails für jeden Benutzer zugänglich und leicht verständlich zu machen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Richtlinien-Tutorial-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Richtlinien in klare, ansprechende Tutorial-Videos mit generativer KI, um Compliance und Lernen zugänglich zu machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Tutorial-Inhalte
Beginnen Sie mit der Erstellung eines umfassenden Skripts mithilfe des integrierten KI-Skriptgenerators oder geben Sie Ihren vorhandenen Richtlinientext ein.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren visuellen Stil
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen & Szenen wählen, um Ihr Richtlinientutorial visuell zu strukturieren.
3
Step 3
Fügen Sie Sprach- und Textelemente hinzu
Klären Sie Ihre Anweisungen weiter, indem Sie präzise Voiceover-Generierung nutzen, um Richtliniendetails zu artikulieren und die Zugänglichkeit sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Finalisieren Sie Ihr Richtlinientutorial-Video und exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, bereit zur Verteilung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement für Richtlinientrainings

Erhöhen Sie das Engagement und die Wissensspeicherung für Richtlinientutorials mit dynamischen KI-Videos, um kritische Informationen wirkungsvoller und einprägsamer zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Tutorial-Videos verbessern?

HeyGen nutzt generative KI, um Textskripte in überzeugende Tutorial-Videos zu verwandeln. Mit realistischen KI-Avataren und professionellen Voiceovers können Sie schnell ansprechende Inhalte für Anleitungen und Richtlinientutorials erstellen, was die Effizienz erheblich verbessert.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Anpassung meiner Tutorial-Videos?

HeyGen bietet eine umfassende Videoproduktionsplattform mit verschiedenen Bearbeitungswerkzeugen. Sie können aus verschiedenen Vorlagen wählen, benutzerdefinierte Branding-Elemente wie Logos und Farben hinzufügen und Untertitel einfügen, um sicherzustellen, dass Ihre Tutorial-Videos professionell und zugänglich sind.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Inhalten für Tutorial-Video-Skripte helfen?

Ja, HeyGen enthält einen KI-Skriptgenerator, der Ihnen hilft, überzeugende Erzählungen für Ihre Tutorial-Videos zu erstellen. Diese Funktion rationalisiert den Inhaltserstellungsprozess und ermöglicht es Ihnen, sich auf die Bereitstellung klarer, schrittweiser Anweisungen für Ihr Publikum zu konzentrieren.

Unterstützt HeyGen Multimedia und Lokalisierung für die Produktion von Tutorial-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Tutorial-Videos mit einer umfangreichen Medienbibliothek, einschließlich Stockfotos und -videos, zu bereichern und Ihre eigenen Bildschirmaufnahmen einfach zu integrieren. Darüber hinaus können Sie Videoinhalte übersetzen, um Ihre Reichweite auf ein globales Publikum zu erweitern.

