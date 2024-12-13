Richtlinien-Schulungsvideo-Ersteller: Schnelle, ansprechende Compliance

Verwandeln Sie komplexe Richtlinien in ansprechende Inhalte mit unseren intuitiven Vorlagen & Szenen, um das Lernen der Mitarbeiter zu fördern.

Für neue Mitarbeiter, die an einer Compliance-Schulung teilnehmen, wird ein 60-sekündiges Video benötigt, um die Datenschutzrichtlinien des Unternehmens klar zu erklären. Der visuelle Stil sollte professionell und unkompliziert sein, mit einem AI-Avatar, der die wichtigsten Informationen in einem autoritativen, aber zugänglichen Ton vermittelt, um Klarheit und Engagement zu gewährleisten. HeyGen's AI-Avatare sind ideal, um diese komplexen Vorschriften effektiv als wesentlichen Bestandteil der Mitarbeitereinführung zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
HR-Manager, die das Willkommens-Erlebnis für neue Mitarbeiter personalisieren möchten, können ein 90-sekündiges, ansprechendes Einführungsvideo erstellen. Dieses Video sollte einen freundlichen und optimistischen visuellen Stil annehmen, benutzerdefinierte Markenfarben und eine warme Stimme integrieren, um die Unternehmenskultur effektiv zu vermitteln. Mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion kann eine schriftliche Willkommensnachricht schnell in ein dynamisches und unvergessliches Mitarbeitereinführungsvideo verwandelt werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwerfen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Teammitglieder, das die wichtigsten Funktionen eines neuen Software-Updates veranschaulicht. Das Video benötigt eine saubere, schrittweise visuelle Präsentation mit klaren On-Screen-Texten und einer ruhigen, instruktiven Stimme, um ein schnelles Verständnis zu erleichtern. Nutzen Sie HeyGen's Voiceover-Generierung, um eine konsistente und hochwertige Audioerklärung für dieses wesentliche Stück Videodokumentation zu produzieren, die hilft, einen effizienten Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges umfassendes Unternehmensschulungsvideo für Abteilungsleiter, das bewährte Praktiken für effektive Teamzusammenarbeit umreißt. Dieses Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit abwechslungsreichen Szenen und Übergängen aufweisen, gepaart mit einem motivierenden und klaren Audioton, um zu inspirieren und zu bilden. Nutzen Sie HeyGen's umfangreiche Vorlagen & Szenen, um ein poliertes und professionelles Modul zu konstruieren, das erheblich zur Lernretention in der gesamten Organisation beiträgt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Richtlinien-Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Richtliniendokumente mühelos in klare, ansprechende und professionelle Schulungsvideos, um das Verständnis und die Compliance der Mitarbeiter sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Richtlinieninformationen. Nutzen Sie unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte sofort in einen bearbeitbaren Videodraft zu konvertieren.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Visuals und Audio hinzu
Verbessern Sie Ihr Richtlinienvideo, indem Sie eine vielfältige Auswahl an "AI-Avataren" auswählen, um die Informationen zu präsentieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Passen Sie Ihr Video an das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens an, indem Sie umfassende "Branding-Kontrollen" nutzen, um Logos, Farben und Schriftarten hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten und nahtlos mit Ihrem Team zu teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtliniendokumentation

Verwandeln Sie umfangreiche Richtliniendokumente und Standardarbeitsanweisungen (SOPs) in klare, prägnante und ansprechende Videodokumentationen für ein besseres Verständnis und Compliance.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Unternehmensschulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, professionelle Unternehmensschulungsvideos effizient mit seinem AI-Video-Generator zu erstellen. Mit intuitiven Vorlagen und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen können Sie schnell ansprechende Inhalte produzieren, ohne umfangreiche Videoerfahrung, und so Ihre Schulungsbemühungen optimieren.

Kann ich AI-Avatare und AI-Voiceovers für meine Mitarbeitereinführungsvideos mit HeyGen verwenden?

Absolut. HeyGen bietet eine große Auswahl an AI-Avataren und realistischen AI-Voiceovers, die Sie in Ihre Mitarbeitereinführungsvideos integrieren können. Dies ermöglicht es Ihnen, konsistente, personalisierte und hochgradig ansprechende Einführungsvideos zu liefern, die das Erlebnis neuer Mitarbeiter verbessern.

Welche Branding-Kontrollen sind für mit HeyGen erstellte Richtlinien- und Compliance-Schulungsvideos verfügbar?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Richtlinien- und Compliance-Schulungsvideos mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten einfach integrieren, um Ihre Videodokumentation professionell und konsistent zu gestalten.

Wie kann HeyGen die Lernretention mit ansprechenden Inhalten und automatischen Untertiteln verbessern?

HeyGen verbessert die Lernretention erheblich, indem es die Erstellung von ansprechenden Inhalten mit dynamischen Visuals und klarer Kommunikation ermöglicht. Funktionen wie automatische Untertitel/Untertitel sorgen zusätzlich für Zugänglichkeit und Verständnis, wodurch Ihre Bildungsressourcen für alle Lernenden effektiver werden.

