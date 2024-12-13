Für neue Mitarbeiter, die an einer Compliance-Schulung teilnehmen, wird ein 60-sekündiges Video benötigt, um die Datenschutzrichtlinien des Unternehmens klar zu erklären. Der visuelle Stil sollte professionell und unkompliziert sein, mit einem AI-Avatar, der die wichtigsten Informationen in einem autoritativen, aber zugänglichen Ton vermittelt, um Klarheit und Engagement zu gewährleisten. HeyGen's AI-Avatare sind ideal, um diese komplexen Vorschriften effektiv als wesentlichen Bestandteil der Mitarbeitereinführung zu präsentieren.

