Richtlinien-Training Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Liefern Sie wirkungsvolles Mitarbeiter- und Compliance-Training. Erstellen Sie professionelle Videos sofort mit realistischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein einminütiges Einführungs-"Compliance-Training"-Video für neue Mitarbeiter, das einen professionellen und beruhigenden visuellen Stil aufweist und eine klare, autoritative AI-Stimme wesentliche Unternehmensrichtlinien erklärt. Dieses Video sollte HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion nutzen, um die Erzählung effizient zu generieren und "AI-Avatare" für eine ansprechende Präsentation zu verwenden, ohne echte Schauspieler zu benötigen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges "Lern- und Entwicklungs"-Video, das sich an L&D-Teams richtet und zeigt, wie "Schulungsvideos" schnell mit neuen Informationen aktualisiert werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und lebhaft sein, mit animierten Grafiken und einer freundlichen AI-Stimme, die leicht durch HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen" und robuste "Voiceover-Generierung"-Optionen erreicht werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video speziell für Manager, um ein neues "SOP" (Standard Operating Procedure) an ihre Teams zu verbreiten, mit einem direkten, praktischen visuellen Stil. Ein "AI-Avatar" sollte die wichtigsten Schritte klar demonstrieren, ergänzt durch "Untertitel/Beschriftungen" für maximale Klarheit und Zugänglichkeit, wobei das "AI-Voiceover" jede Anweisung perfekt artikuliert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine 2-minütige umfassende Richtlinienübersicht für HR-Profis in großen Unternehmen, die sich auf "skalierbares Training" und "Mitarbeiterschulung" für eine vielfältige Belegschaft konzentriert. Das Video sollte einen polierten, unternehmerischen visuellen Stil haben, HeyGens "Voiceover-Generierung" nutzen, um verschiedene Sprachbedürfnisse zu unterstützen, und "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" verwenden, um eine konsistente Markenidentität über mehrere Richtlinienaktualisierungen hinweg zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Richtlinien-Training Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle und ansprechende Richtlinien-Trainingsvideos mit AI, um Ihre unternehmerischen Lern- und Entwicklungsinitiativen zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Richtlinieninformationen. Nutzen Sie die Text-to-Video-Funktion, um Ihr Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln und Genauigkeit und Konsistenz für das Compliance-Training sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Richtlinieninhalte zu präsentieren. Passen Sie deren Erscheinung und Stimme an Ihre Marke und Ihr Publikum an, um effektives Mitarbeitertraining zu gewährleisten.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Zugänglichkeit
Integrieren Sie die Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Fügen Sie Untertitel/Beschriftungen hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und wichtige Botschaften zu verstärken, wodurch Ihre Schulungsvideos inklusiv werden.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Erstellen Sie mühelos Ihr fertiges Richtlinien-Trainingsvideo. Verteilen Sie diese professionellen Unternehmensschulungsvideos über Ihre Lernplattformen, um ein umfassendes Verständnis und die Einhaltung der Richtlinien sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinienrichtlinien

.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinienrichtlinien mit klaren, leicht verständlichen AI-generierten Videos, um das Verständnis und die Compliance für alle Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Technologie, um AI-gestützte Schulungsvideos aus einfachem Text zu erstellen. Benutzer können ihr Skript eingeben, und die Plattform von HeyGen generiert das Video mit realistischen AI-Avataren und synchronisiertem AI-Voiceover, was den Erstellungsprozess von Schulungsvideos erheblich vereinfacht.

Kann ich die AI-Avatare und das Branding in meinen Unternehmensschulungsvideos anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, AI-Avatare an den Stil Ihrer Marke anzupassen und Ihr Logo sowie Ihre Markenfarben direkt in Ihre Unternehmensschulungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Lern- und Entwicklungsinhalten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit und globalen Reichweite?

HeyGen unterstützt automatische Untertitel/Beschriftungen und AI-Voiceover-Generierung in über 140+ Sprachen, was die Videozugänglichkeit erheblich verbessert und die globale Reichweite Ihrer Schulungsmaterialien ermöglicht. Diese mehrsprachige Unterstützung stellt sicher, dass Ihre Inhalte von einem vielfältigen Publikum verstanden werden.

Wie vereinfacht HeyGen die Aktualisierung von Richtlinien-Trainingsvideos?

HeyGen, als führender Richtlinien-Training-Video-Generator, vereinfacht die Aktualisierung von Schulungsmaterialien, indem es einfache Textskript-Änderungen in seinem intuitiven Editor ermöglicht. Diese "mühelosen Aktualisierungen"-Funktion bedeutet, dass Sie Richtlinien oder Verfahren schnell überarbeiten können, ohne neu drehen zu müssen, und sicherstellen, dass Ihre Inhalte immer aktuell und konform bleiben.

