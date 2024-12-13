Richtlinien-Training Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse
Liefern Sie wirkungsvolles Mitarbeiter- und Compliance-Training. Erstellen Sie professionelle Videos sofort mit realistischen AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges "Lern- und Entwicklungs"-Video, das sich an L&D-Teams richtet und zeigt, wie "Schulungsvideos" schnell mit neuen Informationen aktualisiert werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und lebhaft sein, mit animierten Grafiken und einer freundlichen AI-Stimme, die leicht durch HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen" und robuste "Voiceover-Generierung"-Optionen erreicht werden kann.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video speziell für Manager, um ein neues "SOP" (Standard Operating Procedure) an ihre Teams zu verbreiten, mit einem direkten, praktischen visuellen Stil. Ein "AI-Avatar" sollte die wichtigsten Schritte klar demonstrieren, ergänzt durch "Untertitel/Beschriftungen" für maximale Klarheit und Zugänglichkeit, wobei das "AI-Voiceover" jede Anweisung perfekt artikuliert.
Produzieren Sie eine 2-minütige umfassende Richtlinienübersicht für HR-Profis in großen Unternehmen, die sich auf "skalierbares Training" und "Mitarbeiterschulung" für eine vielfältige Belegschaft konzentriert. Das Video sollte einen polierten, unternehmerischen visuellen Stil haben, HeyGens "Voiceover-Generierung" nutzen, um verschiedene Sprachbedürfnisse zu unterstützen, und "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" verwenden, um eine konsistente Markenidentität über mehrere Richtlinienaktualisierungen hinweg zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie skalierbare Schulungskurse.
HeyGens AI-Video-Generator hilft L&D-Teams, schnell zahlreiche Schulungsvideos zu produzieren und die Richtlinienbildung global mit mehrsprachiger Unterstützung zu skalieren.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote bei Schulungen.
Erhöhen Sie die Lerneffektivität, indem Sie das Engagement und die Behaltensquote bei Schulungen für wichtige Richtlinieninformationen mit dynamischen AI-Videoinhalten steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Schulungsvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Technologie, um AI-gestützte Schulungsvideos aus einfachem Text zu erstellen. Benutzer können ihr Skript eingeben, und die Plattform von HeyGen generiert das Video mit realistischen AI-Avataren und synchronisiertem AI-Voiceover, was den Erstellungsprozess von Schulungsvideos erheblich vereinfacht.
Kann ich die AI-Avatare und das Branding in meinen Unternehmensschulungsvideos anpassen?
Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, AI-Avatare an den Stil Ihrer Marke anzupassen und Ihr Logo sowie Ihre Markenfarben direkt in Ihre Unternehmensschulungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Lern- und Entwicklungsinhalten.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit und globalen Reichweite?
HeyGen unterstützt automatische Untertitel/Beschriftungen und AI-Voiceover-Generierung in über 140+ Sprachen, was die Videozugänglichkeit erheblich verbessert und die globale Reichweite Ihrer Schulungsmaterialien ermöglicht. Diese mehrsprachige Unterstützung stellt sicher, dass Ihre Inhalte von einem vielfältigen Publikum verstanden werden.
Wie vereinfacht HeyGen die Aktualisierung von Richtlinien-Trainingsvideos?
HeyGen, als führender Richtlinien-Training-Video-Generator, vereinfacht die Aktualisierung von Schulungsmaterialien, indem es einfache Textskript-Änderungen in seinem intuitiven Editor ermöglicht. Diese "mühelosen Aktualisierungen"-Funktion bedeutet, dass Sie Richtlinien oder Verfahren schnell überarbeiten können, ohne neu drehen zu müssen, und sicherstellen, dass Ihre Inhalte immer aktuell und konform bleiben.