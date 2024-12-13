Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, das die aktualisierte Richtlinie zur Remote-Arbeit erklärt. Die Zielgruppe sind alle Mitarbeiter, die die jüngsten Änderungen verstehen müssen. Visuell sollte ein professionelles, klares Erscheinungsbild mit deutlichen Textüberlagerungen und einem freundlichen, ermutigenden Ton im Voiceover verwendet werden. Nutzen Sie einen KI-Avatar, um die wichtigsten Punkte zu präsentieren und die komplexen Richtlinien effektiv zu vereinfachen, indem Sie die AI-Avatare-Funktion von HeyGen einsetzen.

