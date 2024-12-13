Richtlinien-Einführungs-Videoersteller für nahtlose Ankündigungen

Verwandeln Sie komplexe Richtlinienankündigungen in klare, ansprechende Erklärvideos mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur Einführung einer neuen Unternehmensrichtlinie, das sich an interne Mitarbeiter richtet und eine neue Anwesenheitsrichtlinie vorstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und vertrauenswürdig sein, mit einem beruhigenden Ton durch klare Voiceover-Generierung, um die Vorteile und Implementierungsdetails deutlich zu artikulieren und Verständnis und Compliance zu fördern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Erklärvideo für alle Mitarbeiter, das die neue Elternzeitregelung detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen ansprechenden, freundlichen visuellen Stil mit einem AI-Avatar, um die Informationen direkt zu präsentieren, ergänzt durch klare Untertitel für Barrierefreiheit, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter die wesentlichen Änderungen und seine Ansprüche versteht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das sich an bestehende Kunden richtet, um ein bedeutendes Produkt-Update anzukündigen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und energiegeladen sein, wobei Text-zu-Video aus dem Skript verwendet wird, um neue Funktionen und Verbesserungen schnell zu vermitteln und sofortiges Engagement und Erkundung der erweiterten Produktfähigkeiten zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges internes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das die besten Praktiken der Cybersicherheit des Unternehmens veranschaulicht. Nutzen Sie einen klaren, instruktiven visuellen Ansatz mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen, um komplexe Informationen zu vereinfachen und ein klares und informatives Erlebnis für eine effektive Einführung in kritische Sicherheitsprotokolle zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Richtlinien-Einführungs-Videoersteller funktioniert

Optimieren Sie Ihre interne Kommunikation und stellen Sie sicher, dass neue Richtlinien klar verstanden werden, mit professionellen, ansprechenden Videos.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Richtlinienskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Richtlinientextes. HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihre schriftlichen Inhalte in ansprechende Videos und legt den Grundstein für Ihre Ankündigung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Wählen Sie den perfekten virtuellen Präsentator, um Ihr Richtlinien-Update mit Klarheit und Professionalität zu übermitteln.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Brand-Kit an
Stärken Sie die Identität Ihrer Organisation, indem Sie Ihre Branding-Kontrollen anwenden. Integrieren Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für Ihr Richtlinien-Einführungsvideo zu gewährleisten.
4
Step 4
Fügen Sie Barrierefreiheitsfunktionen hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihr Richtlinienvideo für alle zugänglich ist, indem Sie Untertitel aktivieren. Diese Funktion verbessert das Verständnis und erreicht ein breiteres Publikum während Ihrer Ankündigungen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Richtlinieninformationen

Verwandeln Sie komplexe Richtliniendetails in leicht verständliche Videoerklärungen, um komplexe Informationen zugänglich zu machen und das Verständnis für alle Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Videoproduktionsprozess verbessern?

HeyGen stärkt Ihren kreativen Videoproduktionsprozess, indem es eine Reihe von Tools wie einen AI-Skriptgenerator, anpassbare Vorlagen und Szenen sowie eine Vielzahl von AI-Avataren bietet. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Vision schnell zum Leben zu erwecken, sei es für Marketing oder interne Kommunikation.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Videoersteller für vielfältige Inhalte?

HeyGen zeichnet sich als leistungsstarker AI-Videoersteller aus, da es Text-zu-Video nahtlos mit realistischem AI-Voiceover und Untertiteln verwandelt. Dies macht es ideal für die effiziente Produktion von hochwertigen Erklärvideos, Schulungsvideos oder sogar automatisierten Videokampagnen.

Kann HeyGen bei der Erstellung professioneller Erklärvideos oder Produktdemonstrationsvideos helfen?

Ja, HeyGen ist speziell darauf ausgelegt, die Erstellung professioneller Erklärvideos und überzeugender Produktdemonstrationsvideos zu vereinfachen. Mit intuitiven Tools und anpassbaren Elementen können Sie komplexe Informationen effektiv präsentieren oder neue Produkt-Update-Funktionen mühelos vorstellen.

Bietet HeyGen anpassbare AI-Avatare und Branding-Optionen?

Absolut, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, die an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Botschaften angepasst werden können. Darüber hinaus ermöglicht unsere Brand-Kit-Funktionalität, ein konsistentes Branding über alle Ihre Ankündigungen und Videoinhalte hinweg mit benutzerdefinierten Logos und Farben beizubehalten.

