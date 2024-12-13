Richtlinien-Video-Generator: Schulungen vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensschulungsdokumentationen mühelos in dynamische Richtlinienvideos mit Text-zu-Video aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Generieren Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle aktuellen Mitarbeiter, das eine neue Unternehmensrichtlinie ankündigt. Dieses Erklärvideo benötigt eine moderne und klare visuelle Ästhetik, mit dynamischen Übergängen und einem autoritativen, aber zugänglichen KI-Avatar, um die wichtigsten Änderungen zu präsentieren, wobei die KI-Avatare-Funktion von HeyGen genutzt wird, um die Botschaft klar und effizient als wichtiges Richtlinienankündigungsvideo zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Anleitungsvideo, um ein spezifisches Betriebsverfahren zu veranschaulichen, das als schnelle Auffrischung für Mitarbeiter zu Standardarbeitsanweisungen (SOPs) dient. Das Video sollte einen prägnanten, schrittweisen visuellen Ansatz mit klaren Textüberlagerungen auf dem Bildschirm verfolgen, einen einfachen und informativen Ton beibehalten und mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten für eine schnelle Inhaltserstellung produziert werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Video zur Richtliniendokumentation, das sich an externe Partner, Anbieter oder potenzielle Kunden richtet und wichtige Unternehmensrichtlinien präsentiert. Dieses hochwertige, polierte Unternehmensvideo sollte maßgeschneiderte Branding-Elemente prominent präsentieren, starke Branding-Kontrollen widerspiegeln und maximale Zugänglichkeit mit professionellen Untertiteln/Untertiteln, die von HeyGen generiert werden, sicherstellen, um ein professionelles und vertrauenswürdiges Bild unserer Compliance-Standards zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Richtlinien-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Unternehmensschulungsdokumentation mühelos in ansprechende Schulungsvideos zu Richtlinien mit KI, um Klarheit und Konsistenz für interne Kommunikationen zu gewährleisten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihren Richtlinientext ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Richtliniendokumentation. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skripten, um Ihre schriftlichen Inhalte nahtlos in ein dynamisches Videoskript zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Richtlinie zu repräsentieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer professionellen KI-Sprachübertragung, um Ihre Botschaft klar zu übermitteln.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Integrieren Sie relevante Vorlagen & Szenen, um Ihre Richtlinienpunkte visuell zu erklären. Wenden Sie Ihre Unternehmensbranding-Kontrollen an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Einstellungen und der Richtlinien-Video-Generator wird Ihr ansprechendes Schulungsvideo zusammenstellen, das sofort zur Verteilung an Ihr Team bereit ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Richtlinien-Erklärvideos erstellen

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende Videoclips für interne Richtlinienankündigungen oder FAQs, um Mitarbeiter informiert zu halten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als leistungsstarker KI-Video-Generator für kreative Inhalte dienen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Erklärvideos und andere dynamische Inhalte mit seinen fortschrittlichen KI-Video-Generator-Funktionen zu erstellen. Unsere Plattform bietet eine kreative Engine, um Ideen schnell in polierte Videos zu verwandeln.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Schulungsvideos zu Richtlinien zu erstellen?

Absolut! HeyGen ist ein führender Richtlinien-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, klare und ansprechende Schulungsvideos zu Richtlinien zu produzieren. Nutzen Sie KI-Avatare, Text-zu-Video-Funktionalität und anpassbare Vorlagen & Szenen, um komplexe Dokumentationen zu vereinfachen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für Videodokumentationen?

HeyGen verbessert Videodokumentationen mit Funktionen wie automatisierten Untertiteln und professioneller KI-Sprachgenerierung. Sie können auch robuste Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass alle Ihre Benutzerhandbücher und internen Kommunikationen die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln.

Vereinfacht HeyGen die Erstellung verschiedener Erklärvideos und Ankündigungen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung verschiedener Erklärvideos erheblich, von Anleitungen bis hin zu Richtlinienankündigungsvideos. Unsere Plattform unterstützt die prompte native Videoerstellung, was es mühelos macht, schnell professionellen Inhalt zu generieren.

