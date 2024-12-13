KI-Policy-Erklärungsvideo-Generator: Vereinfachen & Einbinden

Klärung komplexer Richtlinien und effektive Schulungen schneller liefern mit intuitiven KI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo für Kunden, das die aktualisierte Rückgaberichtlinie für unsere neueste Produktlinie detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen modernen, lebendigen visuellen Stil mit dynamischen Visuals und fröhlicher Hintergrundmusik, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um ansprechende Szenen zu erstellen und Informationen mit klaren Untertiteln zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Compliance-Trainingsvideo für alle Mitarbeiter, das die neuen Datenschutzbestimmungen des Unternehmens entmystifiziert. Das Video sollte einen informativen und leicht animierten visuellen Stil annehmen, um ein potenziell trockenes Thema durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeiten ansprechend zu gestalten, und sicherstellen, dass der Inhalt leicht verständlich ist und über verschiedene Plattformen hinweg zugänglich bleibt, indem Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Erzeugen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, um eine neue unternehmensweite Richtlinie zu Sicherheitsprotokollen im Büro anzukündigen, die sich an alle Mitarbeiter richtet. Die Ästhetik sollte klar und professionell mit einem freundlichen Ton sein, minimaler Hintergrundmusik und einem Fokus auf Klarheit, indem HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Produktion genutzt werden und kritische Informationen mit On-Screen-Untertiteln verstärkt werden, um die interne Kommunikation zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Policy-Erklärungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Richtlinien mühelos in klare, ansprechende Videoerklärungen. Unsere KI-Videoplattform vereinfacht die Kommunikation und macht Compliance-Training und interne Ankündigungen benutzerfreundlich und effektiv.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Richtlinientext in die Plattform eingeben. Nutzen Sie die KI-Skript-zu-Video-Generator-Funktion, die Ihren geschriebenen Inhalt sofort in ein prägnantes und überzeugendes Videoskript umwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Stimmen
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren und relevanten Visuals aus unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Verbessern Sie Ihr Video mit einer natürlichen, emotionsbewussten Voiceover-Generierung, um Ihre Richtlinie klar zu artikulieren.
3
Step 3
Branding anwenden und verfeinern
Integrieren Sie Ihre Markenidentität mit Branding-Kontrollen, um benutzerdefinierte Logos und Farbschemata hinzuzufügen. Verbessern Sie Ihre Botschaft weiter mit dynamischen Visuals und On-Screen-Untertiteln für verbesserte Zugänglichkeit.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, finalisieren Sie Ihr Policy-Erklärungsvideo. Nutzen Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr hochwertiges Video herunterzuladen, bereit zur Verbreitung über interne Kommunikationskanäle oder E-Learning-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Richtlinien mit KI-Erklärungen

Nutzen Sie die KI-Videogenerierung, um komplizierte Richtlinien in leicht verständliche visuelle Erzählungen zu zerlegen und die Klarheit für alle Beteiligten zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für ansprechende Erklärvideos?

HeyGens kreative Engine ermöglicht es Ihnen, ansprechende Erklärvideos mühelos zu erstellen. Die KI-Videoplattform verwandelt Ihr Skript in dynamische Visuals mit lebendigen Vorlagen, vielfältigen Szenen und lebensechten KI-Avataren, was die Produktion überzeugender Inhalte vereinfacht.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Policy-Erklärungsvideos?

HeyGen fungiert als KI-Skript-zu-Video-Generator, der komplexe Richtlinien in leicht verständliche visuelle Inhalte umwandelt. Die KI-Fähigkeiten der Plattform, einschließlich realistischer KI-Stimmen und On-Screen-Untertitel, sorgen für klare interne Kommunikation und effektive Compliance-Trainingsvideos.

Können Benutzer den visuellen Stil und das Branding von HeyGen-Videos anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos Ihrem gewünschten visuellen Stil entsprechen. Sie können benutzerdefinierte Logos und Farbschemata anwenden, Filter und Übergänge hinzufügen und aus einer vielfältigen visuellen Bibliothek auswählen, was eine personalisierte, markengerechte Videoproduktion ermöglicht.

Ist HeyGen eine effektive KI-Videoplattform für die End-to-End-Generierung?

Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Technologie als KI-Videoplattform, die ein einfaches Prompt automatisch in ein vollständiges Video verwandelt. Die kreative Engine generiert lebensechte KI-Avatare, fügt natürliche Voiceovers hinzu und wählt relevante Visuals aus, was eine effiziente End-to-End-Videogenerierungslösung bietet.

